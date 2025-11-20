< sekcia Zahraničie
Merz: Rusko vedie kampaň proti civilistom na Ukrajine
Kancelár zopakoval, že Nemecko zvýši finančnú podporu pre ukrajinskú armádu o ďalšie tri miliardy eur v budúcom roku, pričom poukázal na humanitárne a bezpečnostné záujmy.
Autor TASR
Berlín 19. novembra (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz ostro odsúdil v stredu eskaláciu ruských útokov na ukrajinskú infraštruktúru ako priame ťaženie proti civilistom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Toto už nemá nič spoločné s vojenskými cieľmi. Ide o čistú teroristickú vojnu proti civilnému obyvateľstvu Ukrajiny,“ povedal Merz na stretnutí so švédskym premiérom Ulfom Kristerssonom v Berlíne. Vyjadril sa niekoľko hodín po tom, čo pri ruskom nálete, ktorý zasiahol dva obytné bloky v západoukrajinskom meste Ternopiľ, zahynulo 25 ľudí. Podľa tamojších predstaviteľov utrpelo zranenia najmenej 73 ľudí vrátane 16 detí.
Merz zároveň vyzval európskych partnerov, aby do budúceho mesiaca dosiahli dohodu o využívaní zmrazených ruských aktív. Týmto krokom krajiny plánujú obmedziť vojenské operácie Moskvy, píše DPA. „Je to naša najsilnejšia páka, ako dostať Moskvu k rokovaciemu stolu a v dlhodobom horizonte ukončiť túto strašnú vojnu,“ povedal kancelár a poďakoval svojmu švédskemu kolegovi za podporu v tejto veci.
Kancelár takisto zopakoval, že Nemecko zvýši finančnú podporu pre ukrajinskú armádu o ďalšie tri miliardy eur v budúcom roku, pričom poukázal na humanitárne a bezpečnostné záujmy. Od Ukrajiny za to očakáva, že zostane spoľahlivým partnerom. „Znamená to aj prijímanie skutočných, neústupných opatrení proti korupcii. To je na Ukrajine absolútnou nutnosťou,“ zdôraznil Merz. Kristersson tiež vyzdvihol dôležitosť otvorenej komunikácie o riešení korupcie na Ukrajine.
