Merz sa prihlásil k víťazstvu vo voľbách, Scholz priznal porážku

Berlín 23. februára (TASR) – Líder nemeckých kresťanských demokratov Friedrich Merz vyzval v nedeľu na čo najskoršie vytvorenie novej vlády po tom, ako prognózy ukázali víťazstvo jeho konzervatívnej únie CDU/CSU v parlamentných voľbách. Kancelár Olaf Scholz medzitým po výraznom neúspechu svojich sociálnych demokratov (SPD) priznal porážku, informuje TASR podľa agentúr AFP a DPA.



Merz sa prihlásil k mandátu budúceho kancelára a uviedol, že si uvedomuje rozsah úlohy, ktorá pred ním stojí, a že "to nebude ľahké". Podľa vlastných slov chce zostaviť vládnu koalíciu tak rýchlo, ako to bude možné. "Svet tam vonku nečaká na nás a na naše dlhé koaličné rozhovory a rokovania," povedal predseda CDU.



"Tento volebný výsledok je slabý a ja nesiem zodpovednosť," povedal Scholz členom SPD, ktorá podľa odhadov dosiahla svoj najhorší výsledok v povojnových dejinách Nemecka. Zagratuloval zároveň Merzovi a potvrdil, že zostane vo funkcii do sformovania novej vlády. Ak konzervatívci do koalície prizvú znova aj sociálnych demokratov, Scholz sa do rozhovorov osobne zapájať nebude.



Spolupredsedníčka Alternatívy pre Nemecko (AfD) Alice Weidelová vyhlásila, že jej krajne pravicová strana, ktorá podľa prognóz skončila druhá a dosiahla svoj dosiaľ najlepší výsledok, je pripravená podieľať sa na tvorbe vlády. Ak však zostane v opozícii, bude "naháňať" ostatné strany, aby robili rozumnú politiku pre krajinu. Ostatné parlamentné strany spoluprácu s AfD odmietajú.



Prognózy ukazujú, že CDU a CSU získajú 28,5 až 28,8 percenta hlasov. AfD oproti predošlým voľbám z roku 2021 svoj zisk takmer zdvojnásobila na 20,1 až 20,2 percenta. SPD dramaticky padla z takmer 26 na 16,2 až 16,3 percenta a koaliční Zelení mierne klesli na 12,4 až 12,7 percenta. Strana Ľavica si značne polepšila na 8,5 až 8,7 percenta. Tesne pod päťpercentnou hranicou vstupu do parlamentu sú liberáli z FDP a strana BSW, ktorá sa odčlenila od Ľavice.



Podľa televízií ARD a ZDF by takéto výsledky znamenali, že CDU/CSU bude mať v Spolkovom sneme (Bundestag) 197 až 210 kresiel, AfD 139 až 147 mandátov, SPD 112 až 118 poslancov, Zelení 86 až 92 kresiel, Ľavica 60 až 62 poslancov a BSW nula až 35 mandátov.