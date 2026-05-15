Merz sa s Trumpom zhodol, že USA a Nemecko sú silnými partnermi v NATO
Lídri sa rozprávali po ich nedávnom rozkole, v dôsledku ktorého Trump oznámil stiahnutie 5000 amerických vojakov z Nemecka.
Berlín 15. mája (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz v piatok oznámil, že telefonoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Podľa Merza sa okrem iného zhodli na tom, že Irán musí začať rokovať a otvoriť Hormuzský prieliv. Hovorili tiež o vojne na Ukrajine a koordinovali svoje postoje pred júlovým summitom NATO v Ankare. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Mal som dobrý telefonický rozhovor s prezidentom USA Donaldom Trumpom počas jeho návratu z Číny,“ napísal Merz na sieti X. „Zhodujeme sa, že Irán musí ihneď zasadnúť za rokovací stôl. Musí otvoriť Hormuzský prieliv. Teheránu nesmieme dovoliť, aby disponoval jadrovými zbraňami,“ uviedol.
Lídri sa rozprávali po ich nedávnom rozkole, v dôsledku ktorého Trump oznámil stiahnutie 5000 amerických vojakov z Nemecka. Merz predtým šéfa Bieleho domu rozhneval tvrdeniami, že USA nemajú stratégiu na ukončenie vojny proti Iránu a že Teherán v rokovaniach Washington „ponižuje“.
Prezident USA následne nazval nemeckého kancelára „neschopným“ lídrom a vyzval ho, aby sa radšej venoval ukončeniu rusko-ukrajinského konfliktu a náprave svojej „rozvrátenej“ krajiny. Merz neskôr vyhlásil, že napriek rozdielnym názorom chce s Trumpom naďalej spolupracovať.
V piatkovom telefonáte sa podľa kancelára zhodli aj na tom, že Spojené štáty a Nemecko sú „silnými partnermi v silnom NATO“. „Rokovali sme tiež o mierovom riešení situácie na Ukrajine a zosúladili sme naše pozície pred summitom NATO v Ankare,“ doplnil v príspevku na X. Summit Aliancie, ktorú Trump opakovane kritizuje, sa uskutoční 7. a 8. júla.
Merz v piatok na katolíckom zjazde v meste Würzburg mladým ľuďom odkázal, že by v súčasnosti svojím deťom neodporúčal žiť ani študovať v Spojených štátoch, aj keď je veľkým obdivovateľom tejto krajiny. „Môj obdiv sa momentálne nezvyšuje,“ povedal a poukázal na podľa neho rýchlo mesiace sa pomery v spoločnosti a obmedzené pracovné možnosti aj pre ľudí s vysokým vzdelaním, informovala agentúra Reuters.
