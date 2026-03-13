< sekcia Zahraničie
Merz sa stretol s nórskym premiérom, vyzdvihol vzťahy medzi krajinami
Autor TASR
Oslo/Berlín 13. marca (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz vo štvrtok večer pricestoval na návštevu Nórska. Na ostrove Andöya sa stretol s nórskym premiérom Jonasom Gahrom Störem a zdôraznil význam strategického partnerstva medzi oboma krajinami. TASR správu prevzala z agentúry DPA.
Spolupráca medzi oboma krajinami funguje „mimoriadne dobre“ a má „potenciál do budúcnosti“, povedal Merz počas rokovaní s nórskym premiérom.
Obaja lídri plánujú v piatok navštíviť vesmírne stredisko Andöya. DPA uvádza, že v najbližších dňoch by tam mala prebehnúť skúška rakety Spectrum, ktorú navrhla nemecká startupová spoločnosť Isar Aerospace.
Merz so Störem následne navštívia leteckú základňu Bardufoss, kde sa stretnú s kanadským premiérom Markom Carneym. Spoločne budú sledovať vojenské cvičenia NATO s názvom Nordic Response.
Merzova návšteva sa podľa nemeckej agentúry bude zameriavať aj na energetickú bezpečnosť v súvislosti s rastúcimi cenami ropy a plynu v dôsledku vojny na Blízkom východe. Približne 48 percent dovozu zemného plynu a deväť percent dovozu ropy do Nemecka totiž pochádza z Nórska, dodáva DPA.
