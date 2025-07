Merz sa stretol so Zelenským; Pre Ukrajinu chce kúpiť systémy Patriot

Rím 10. júla (TASR) — Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa vo štvrtok v rámci konferencie o obnove Ukrajiny stretol v Ríme s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom. Nemecku sa poďakoval za jeho vojenskú podporu, najmä za systémy protivzdušnej obrany, ktoré podľa neho každý deň chránia Ukrajincov pred útokmi ruských síl. Zelenskyj to napísal v príspevku na platforme X, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru DPA.



Nemeckého kancelára, ktorého oslovil krstným menom Friedrich, Zelenskyj tiež oboznámil o najnovších útokoch ruských síl a nasadení špeciálnych dronov, ktoré na jeden raz dokážu zostreliť desiatky Ruskom používaných iránskych dronov Šáhid.



„Som vďačný za ochotu investovať do zvýšenia našej výroby dronov a za slová podpory pre našich občanov,“ uviedol ukrajinský prezident. Práve Nemecko je podľa neho tou krajinou, ktorá má váhu a vplyv vydláždiť Ukrajine cestu do EÚ, preto si veľmi cení Merzov „pevný a rozhodný postoj“.



Merz na konferencii oznámil, že Nemecko chce od USA kúpiť systémy protivzdušnej obrany Patriot, ktoré by poskytlo Ukrajine. Neuviedol, koľko systémov mieni Berlín kúpiť, avšak podľa médií ide o dve batérie. O tejto otázke už telefonicky hovoril s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý naznačil ochotu ich dodať.



Nemecko už poskytlo Ukrajine značnú podporu dodaním rôznych typov systémov protivzdušnej obrany. Systém Patriot patrí medzi najmodernejšie na svete. V závislosti od použitej rakety môže zasiahnuť ciele do vzdialenosti približne 100 kilometrov a vo výške do 30 kilometrov.



Mobilná odpaľovacia jednotka môže v závislosti od konfigurácie pojať až 16 rakiet. Podľa amerického think-tanku CSIS stojí jedna najpoužívanejšia raketa PAC-3 približne štyri milióny dolárov.