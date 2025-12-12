Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Merz sa v pondelok stretne s ukrajinským prezidentom Zelenským

Na snímke Friedrich Merz. Foto: TASR/AP

Berlín 12. decembra (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz sa v pondelok v Berlíne stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Rokovať budú o ekonomike a návrhoch na ukončenie vojny na Ukrajine, uviedol to v piatok hovorca nemeckej vlády Stefan Kornelius. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

V pondelok večer s a k nim následne pripoja viaceré hlavy európskych štátov a vlád vrátane lídrov EÚ a NATO.

Od novembra, kedy bol zverejnený návrh USA načrtávajúci potenciálny rámec na ukončenie vojny, prebehlo niekoľko kôl diskusií medzi Washingtonom, Kyjevom a európskymi partnermi, v rámci ktorých boli predložené rôzne pozmeňujúce návrhy a protinávrhy.
