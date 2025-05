Merz si nevie predstaviť vstup Ukrajiny do NATO v blízkej budúcnosti

Brusel 9. mája (TASR) - Nový nemecký kancelár Friedrich Merz v piatok počas svojej návštevy Bruselu vyhlásil, že v blízkej budúcnosti nevidí šancu na vstup Ukrajiny do Severoatlantickej aliancie (NATO). TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a AFP.



„Ukrajina má perspektívu vstupu do Európskej únie,“ doplnil však Merz na spoločnej tlačovej konferencii s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem. Zdôraznil, že prípadný vstup do EÚ by sa podľa neho „určite“ uskutočnil skôr než členstvo v NATO.



Po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 podal Kyjev žiadosť o členstvo v EÚ a zároveň vyzval spojencov v NATO, aby krajine poslali pozvánku do Aliancie. NATO sa vlani bez stanovenia časového rámca dohodlo, že Ukrajina sa v budúcnosti stane jeho členom. Medzitým administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa takýto krok vylúčila. O prijatí nového člena musia rozhodnúť všetky členské štáty jednomyseľne.



Merz zdôraznil, že rozhodnutie o prípadnom členstve v EÚ či NATO musí zostať výlučne v rukách Ukrajiny. „Ukrajina je a musí zostať suverénna pri rozhodovaní o svojom členstve v politických a vojenských alianciách,“ povedal.



Odborníci podľa DPA odhadujú, že krajina nebude pripravená na vstup do Európskej únie skôr ako v roku 2030.



Nemecký kancelár na tlačovej konferencii tiež trval na tom, že v súčasnosti je „výlučne na strane Moskvy“, aby súhlasila s americkým návrhom na 30-dňové prímerie. Ukrajina s návrhom Spojených štátov súhlasila, ale z Ruska neprišlo žiadne jasné stanovisko.



Merz po predchádzajúcom spochybnení Trumpovej spoľahlivosti ako spojenca skonštatoval, že Spojené štáty sú naďalej „nenahraditeľné“ pre bezpečnosť Európy. Dodal, že správy z Washingtonu sa stali pozitívnejšími. „Teraz môžem byť optimistickejší, pokiaľ ide o budúcnosť NATO,“ povedal.



Merz je počas piatka na svojej prvej návšteve Bruselu od utorkového nástupu do funkcie. V hlavnom meste Belgicka sa predtým stretol s najvyššími predstaviteľmi EÚ. Na stretnutiach zdôraznil odhodlanie Berlína zohrávať silnú a aktívnu úlohu v rámci Únie.