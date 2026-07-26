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Merz sľubuje potrestanie „hrozného činu“ v blízkosti berlínskeho Pridu
Nemecko zostáva v napätí po sérii smrteľných útokov s použitím vozidiel a nožov, ktoré sa v krajine udiali v posledných rokoch.
Autor TASR
Berlín 26. júla (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz v nedeľu prisľúbil potrestanie vinníkov po tom, čo v blízkosti berlínskeho pochodu Pride vrazilo auto do davu ľudí, pričom zahynula jedna osoba a 16 ďalších utrpelo zranenia. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP, DPA a AP.
Merz vo vyhlásení dodal, že on a minister vnútra Alexander Dobrindt sú priebežne informovaní o vyšetrovaní tohto „hrozného činu“.
Útok prinútil organizátorov predčasne ukončiť jedno z najväčších podujatí na podporu práv ľudí hlásiacich sa ku komunite LGBTQ+ v Európe. Nemecko zároveň zostáva v napätí po sérii smrteľných útokov s použitím vozidiel a nožov, ktoré sa v krajine udiali v posledných rokoch.
Polícia na sociálnych médiách uviedla, že vozidlo vošlo do parku Tiergarten a zrazilo niekoľko ľudí tesne pred 22:00 v sobotu a dodala, že po vodičovi a prípadných spolujazdcoch pátra.
Podľa hovorcu berlínskych hasičov Dominika Pretza jedna osoba zahynula a 16 ďalších bolo zranených. Zo 16 zranených utrpeli traja život ohrozujúce zranenia, osem bolo zranených vážne, a ďalších päť ľudí utrpelo ľahké zranenia.
Polícia ďalej pre agentúru AFP uviedla, že v parku Tiergarten našla opustené biele auto narazené do stromu. Domnieva sa, že ide o vozidlo, ktoré vrazilo do davu ľudí. Park Tiergarten sa nachádza vedľa trasy, po ktorej predtým prešiel pochod Pride. Hovorca polície Alexander Klute neskôr pre agentúru AP uviedol, že „v tejto chvíli nevieme nič o možných motívoch, či totožnosti páchateľa alebo páchateľov“.
Berlínsky primátor Kai Wegner v príspevku na sieti X vyhlásil, že zhromaždenie za tolerantný a pokojný Berlín bolo napadnuté extrémne brutálnym spôsobom.
Merz vo vyhlásení dodal, že on a minister vnútra Alexander Dobrindt sú priebežne informovaní o vyšetrovaní tohto „hrozného činu“.
Útok prinútil organizátorov predčasne ukončiť jedno z najväčších podujatí na podporu práv ľudí hlásiacich sa ku komunite LGBTQ+ v Európe. Nemecko zároveň zostáva v napätí po sérii smrteľných útokov s použitím vozidiel a nožov, ktoré sa v krajine udiali v posledných rokoch.
Polícia na sociálnych médiách uviedla, že vozidlo vošlo do parku Tiergarten a zrazilo niekoľko ľudí tesne pred 22:00 v sobotu a dodala, že po vodičovi a prípadných spolujazdcoch pátra.
Podľa hovorcu berlínskych hasičov Dominika Pretza jedna osoba zahynula a 16 ďalších bolo zranených. Zo 16 zranených utrpeli traja život ohrozujúce zranenia, osem bolo zranených vážne, a ďalších päť ľudí utrpelo ľahké zranenia.
Polícia ďalej pre agentúru AFP uviedla, že v parku Tiergarten našla opustené biele auto narazené do stromu. Domnieva sa, že ide o vozidlo, ktoré vrazilo do davu ľudí. Park Tiergarten sa nachádza vedľa trasy, po ktorej predtým prešiel pochod Pride. Hovorca polície Alexander Klute neskôr pre agentúru AP uviedol, že „v tejto chvíli nevieme nič o možných motívoch, či totožnosti páchateľa alebo páchateľov“.
Berlínsky primátor Kai Wegner v príspevku na sieti X vyhlásil, že zhromaždenie za tolerantný a pokojný Berlín bolo napadnuté extrémne brutálnym spôsobom.