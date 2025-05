Merz: Spoločným cieľom je drastické obmedzenie nelegálnej migrácie

Varšava 7. mája (TASR) - Nový nemecký spolkový kancelár Friedrich Merz počas tlačovej konferencie s poľským premiérom Donaldom Tuskom vyhlásil, že drastické obmedzenie nelegálnej migrácie je spoločným cieľom. Krajiny by podľa neho mali dať signál migrantom a prevádzačom, že dostať sa do EÚ bude v budúcnosti náročnejšie. Povedal to v stredu vo Varšave počas svojej druhej zahraničnej pracovnej cesty od zvolenia do funkcie, informuje varšavský spravodajca TASR.











UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.