Merz: Spolupráca Berlína a Paríža v jadrovom odstrašení je vzdialená

Berlín 1. júla (TASR) - Nemecko-francúzska spolupráca v oblasti nukleárneho odstrašenia je vecou „veľmi, veľmi ďalekej budúcnosti“. V utorok to uviedol nemecký kancelár Friedrich Merz (CDU). Líder poslaneckého klubu kresťanských demokratov (CDU) Jens Spahn v nedeľu vyzval na vedenie debaty o „nezávislom jadrovom dáždniku“, ktorý by bol podľa neho účinný len pod nemeckým vedením. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.



„Mali by sme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme zachovali spoločné využívanie jadrových zbraní s USA aj v nasledujúcich rokoch, ak nie desaťročiach,“ povedal Merz po stretnutí s luxemburským premiérom Lucom Friedenom v Berlíne.



Šéf nemeckej vlády vysvetlil, že prijal francúzsku ponuku na rokovanie o nukleárnej spolupráci. Zdôraznil však, že „k dnešnému dňu neexistujú žiadne ďalšie iniciatívy“ a ide podľa neho o debatu na veľmi dlhé obdobie, keďže musí byť zodpovedané veľké množstvo otázok.



Na rozdiel od Británie alebo Francúzska Nemecko nedisponuje vlastnými jadrovými zbraňami, ale na jeho území sa nachádzajú americké hlavice. Podľa televízie Deutche Welle sú na základni Büchel a celkovo ich je do 20. Ich prípadné použitie by musel schváliť americký prezident.



DPA pripomína, že od opätovného nástupu Donalda Trumpa do Bieleho domu medzi európskymi členmi NATO vzrástli pochybnosti, či je možné sa aj naďalej spoliehať na americký jadrový dáždnik. Ideu nasadenia francúzskych jadrových zbraní v ostatných štátoch Európy v máji otvoril francúzsky prezident Emmanuel Macron.