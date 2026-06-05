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Merz: Srbsko sa musí jasne rozhodnúť, kde vidí svoju budúcnosť
Merz poukázal, že vláda v Belehrade sa niekedy prikláňa k Európe, inokedy Rusku alebo Číne.
Autor TASR
Tivat 5. júna (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz v piatok na summite Európskej únie a krajín západného Balkánu v Čiernej Hore vyhlásil, že Srbsko „sa musí jasne rozhodnúť, kde vidí svoju budúcnosť“. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Merz poukázal, že vláda v Belehrade sa niekedy prikláňa k Európe, inokedy Rusku alebo Číne. „Srbsko má dvere do EÚ otvorené, ale Srbsko sa musí rozhodnúť, na ktorej strane stojí,“ povedal. „Keď je odpoveďou Srbska ‚Európa‘, odpoveďou Európy bude ‚Srbsko‘,“ zdôraznil.
Srbsko je kandidátom na členstvo v EÚ, avšak udržiava blízke vzťahy s Moskvou aj Pekingom. Prezident Aleksandar Vučič sa tento rok zúčastnil na vojenskej prehliadke v Moskve a Srbsko v uplynulých rokoch profitovalo z čínskych investícií.
Na piatkovom summite v čiernohorskom Tivate sa zúčastnil aj Vučič, ktorý podľa vlastných slov absolvoval veľmi dobré stretnutie s Merzom, francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, predsedom Európskej rady Antóniom Costom a predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou.
„Samozrejmé je, že musíme uskutočniť množstvo reforiem,“ pripustil Vučič, ktorý však vyzval, aby Srbsku „nikto nedával kázne ani prednášky“. Členstvo v EÚ označil za strategický cieľ.
Predseda vlády SR Robert Fico počas piatkového summitu členstvo Srbska podporil. Albánsko, Srbsko a Čierna Hora sú podľa neho spomedzi krajín západného Balkánu najlepšie pripravené na vstup do EÚ.
Merz poukázal, že vláda v Belehrade sa niekedy prikláňa k Európe, inokedy Rusku alebo Číne. „Srbsko má dvere do EÚ otvorené, ale Srbsko sa musí rozhodnúť, na ktorej strane stojí,“ povedal. „Keď je odpoveďou Srbska ‚Európa‘, odpoveďou Európy bude ‚Srbsko‘,“ zdôraznil.
Srbsko je kandidátom na členstvo v EÚ, avšak udržiava blízke vzťahy s Moskvou aj Pekingom. Prezident Aleksandar Vučič sa tento rok zúčastnil na vojenskej prehliadke v Moskve a Srbsko v uplynulých rokoch profitovalo z čínskych investícií.
Na piatkovom summite v čiernohorskom Tivate sa zúčastnil aj Vučič, ktorý podľa vlastných slov absolvoval veľmi dobré stretnutie s Merzom, francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, predsedom Európskej rady Antóniom Costom a predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou.
„Samozrejmé je, že musíme uskutočniť množstvo reforiem,“ pripustil Vučič, ktorý však vyzval, aby Srbsku „nikto nedával kázne ani prednášky“. Členstvo v EÚ označil za strategický cieľ.
Predseda vlády SR Robert Fico počas piatkového summitu členstvo Srbska podporil. Albánsko, Srbsko a Čierna Hora sú podľa neho spomedzi krajín západného Balkánu najlepšie pripravené na vstup do EÚ.