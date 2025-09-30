Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Merz: Svet prechádza zásadnými zmenami, už nie sme v mieri

Na snímke Friedrich Merz. Foto: TASR/AP

Merz na podujatí, ktoré zorganizovali noviny Rheinische Post, upozornil, že medzinárodný poriadok založený na pravidlách nahrádza politika surovej moci, často sprevádzaná vojenskou silou.

Berlín 30. septembra (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz v pondelok uviedol, že svet prechádza zásadnými zmenami. „Nie sme vo vojne, ale nie sme už ani v mieri,“ upozornil podľa agentúry DPA, píše TASR.

Merz na podujatí, ktoré zorganizovali noviny Rheinische Post, upozornil, že medzinárodný poriadok založený na pravidlách nahrádza politika surovej moci, často sprevádzaná vojenskou silou. „Žijeme v úplne inom svete,“ povedal.

Nemecký kancelár vyjadril znepokojenie nad nedávnymi preletmi dronov nad Dánskom a severonemeckou spolkovou krajinou Šlezvicko-Holštajnsko. Povedal, že hoci sa drony zdajú byť neozbrojené, sú vybavené sledovacou technológiou a majú rozpätie krídel až osem metrov. „Stále presne nevieme, odkiaľ pochádzajú, ale existuje podozrenie, že pochádzajú z Ruska,“ poznamenal.

„Zvládnutie tejto hrozby je zložité, keďže Nemecko je husto osídlené,“ povedal Merz a dodal, že osemmetrový dron sa „nedá len tak zostreliť z neba“.

„Mohlo by to naraziť do predzáhradky, škôlky alebo nemocnice. Musíme si naozaj dávať pozor na to, čo robíme,“ povedal a zdôraznil, že najlepším prístupom by bolo v prvom rade zabrániť takýmto dronom vo vstupe do európskeho vzdušného priestoru, cituje DPA.
.

