Merz: Trump prijal pozvanie na návštevu Nemecka

Washington 5. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump prijal pozvanie na návštevu Nemecka, uviedol vo štvrtok večer nemecký kancelár Friedrich Merz po stretnutí oboch lídrov v Bielom Dome vo Washingtone. Atmosféru na rozhovoroch označil za "skutočne dobrú", informuje TASR podľa agentúry DPA.



"Naše tímy budú hľadať termín," povedal Merz vo vysielaní nemeckej televízie ARD. Podľa jeho slov sa s Trumpom počas obeda rozprávali o mnohých témach a americký prezident sa veľmi zaujímal o Nemecko, z ktorého pochádzal jeho starý otec.



"Pozval som ho, aby prišiel do Nemecka... Pozvanie prijal," doplnil kancelár.



Cieľom Merzovej návštevy Bieleho domu bolo posilniť vzťahy so Spojenými štátmi. Trump sa na stretnutí v Oválnej pracovni podľa DPA vyjadroval pozoruhodne mierne a priateľsky. Merza, ktorý nemal tlmočníka, napríklad pochválil aj za jeho angličtinu a Nemecko za snahy zvýšiť výdavky na obranu, za čo Berlín predtým ostro kritizoval. O tvrdeniach viceprezidenta J. D. Vancea, že Nemecko obmedzuje slobodu prejavu a politické strany, sa nezmienil.



Obaja lídri vyjadrili nádej, že budú pokračovať vo vzájomnej prospešnej spolupráci. Dotkli sa aj pokračujúcich rokovaní ohľadom vojny na Ukrajine. „S vašou krajinou budeme mať skvelé vzťahy,“ povedal Trump Merzovi. Zablahoželal mu k víťazstvu vo februárových predčasných parlamentných voľbách. Naznačil okrem toho, že sa nechystá stiahnuť americké jednotky z Nemecka.



Nemecký kancelár sa Trumpovi poďakoval za pozvanie a uviedol, že v Bielom dome bol naposledy v roku 1982 počas vlády prezidenta Ronalda Reagana. Americkému prezidentovi podaroval zarámovanú kópiu rodného listu Trumpovho starého otca Friedricha, ktorý sa narodil v Bavorsku a emigroval do USA.



„Naša história nás spája. Američanom vďačíme za veľa,“ povedal Merz s tým, že Nemecko nikdy nezabudne na to, čo pre jeho krajinu Spojené štáty urobili.



Obaja sa v minulosti stretli len nakrátko pred mnohými rokmi v New Yorku. Od nástupu Merza do funkcie pred štyrmi týždňami spolu viackrát telefonovali a podľa nemeckých zdrojov má kancelár číslo Trumpovho mobilného telefónu, pravidelne si s ním píše a oslovuje ho krstným menom.



Pre Trumpa boli dosiaľ "hlavnými kontaktmi" v Európe francúzsky prezident Emmanuel Macron a talianska premiérka Giorgia Meloniová, napísala DPA s tým, že Merz sa teraz chce dostať do popredia v tomto smere.