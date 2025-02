Merz: Trumpovými vyhláseniami o Ukrajine som šokovaný

Berlín 21. februára (TASR) - Nemecký opozičný líder Friedrich Merz v piatok uviedol, že je šokovaný vyhláseniami amerického prezidenta Donalda Trumpa o ruskej invázii na Ukrajinu. Trump v stredu označil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského za "diktátora bez volieb", ktorý by sa "mal poponáhľať, inak mu nezostane žiadna krajina". TASR informáciu prevzala z agentúry DPA.



Ukrajinu Trump obvinil z vypuknutia vojny napriek tomu, že agresorom je Rusko. Kyjev sa podľa neho mal s Moskvou dohodnúť. Ukrajinský líder predtým v utorok obvinil Trumpa, že žije v dezinformačnom priestore, ktorý vytvorilo Rusko.



Merz pre verejnoprávny rozhlas rbb uviedol, že Trumpove vyjadrenia sú klasickou manipulačnou metódou, ktorou sa snaží vyobraziť obeť ako páchateľa. "Je to ruský naratív, takto to (prezident Vladimir) Putin prezentuje už roky a som úprimne dosť šokovaný, že Donald Trump si tieto názory osvojil," vyhlásil.



Podľa Merza je teraz dôležité, aby sa Európania "veľmi, veľmi rýchlo dohodli na spoločnej stratégii riešenia tejto otázky." Nemecký opozičný líder si myslí, že "prosby a žobranie" teraz nie sú správnym prístupom" a Európa musí v tejto veci vyvinúť vlastnú iniciatívu.



V ďalšom rozhovore pre televíziu ZDF Merz varoval, že Nemecko sa už nemôže spoliehať na vojenskú podporu Spojených štátov. "Musíme byť pripravení na to, že Donald Trump už nebude v plnej miere dodržiavať prísľub pomoci podľa zmluvy o NATO," povedal Merz s odkazom na klauzulu o vzájomnej obrane v aliancii.



"Je dôležité, aby Európania teraz skutočne vyvinuli maximálne úsilie na to, aby boli schopní brániť európsky kontinent vlastnými silami," uviedol Merz, ktorého kresťanskí demokrati (CDU) sú podľa prieskumov favoritmi pred nedeľnými predčasnými voľbami.