< sekcia Zahraničie
Merz ubezpečil Zelenského o podpore Ukrajiny na ceste do EÚ
Na spoločnej tlačovej konferencii sa dotkli aj volebného víťazstva maďarského opozičného lídra Pétera Magyara.
Autor TASR
Berlín 14. apríla (TASR) - Spolkový kancelár Friedrich Merz v utorok ubezpečil Ukrajinu o pokračujúcej podpore Nemecka na jej ceste k členstvu v Európskej únii. „Nemecko podporuje tento cieľ, aj keď obaja vieme, že ho nemôžeme v krátkodobom horizonte úplne realizovať,“ povedal Merz v Berlíne počas vládnych konzultácií, na ktorých sa zúčastnil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Šéf nemeckej vlády poukázal na to, že pristúpenie Ukrajiny by „bolo strategicky dôležitým krokom smerom k väčšej bezpečnosti a blahobytu v Európe“, pričom vyzval Kyjev, aby ešte rozhodnejšie presadzoval reformy, najmä v oblastiach boja proti korupcii a dodržiavania zásad právneho štátu.
Na spoločnej tlačovej konferencii sa dotkli aj volebného víťazstva maďarského opozičného lídra Pétera Magyara. Nemecký kancelár sa v tejto súvislosti vyslovil za rýchle uvoľnenie pôžičky Európskej únie pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur, ktorú Maďarsko doteraz blokovalo.
„Finančné prostriedky na vojenskú podporu sa musia teraz rýchlo vyplatiť,“ povedal Merz. Podčiarkol, že Ukrajina tieto peniaze naliehavo potrebuje, pretože jej to umožní dlhodobo financovať svoju obranu a „Rusko by to malo brať vážne,“ dodal.
Víťazstvo Magyara v nedeľných parlamentných voľbách v Maďarsku vyvolalo nádeje, že pôžička EÚ pre Ukrajinu by sa mohla čoskoro uvoľniť, pripomenula DPA. „Pokiaľ ide o ropovod (Družba), ako sme sľúbili, do konca apríla bude opravený. Nie úplne, ale dostatočne na to, aby fungoval,“ vyhlásil Zelenskyj v Berlíne.
