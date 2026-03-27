Merz: USA a Izrael pravdepodobne nedosiahnu zmenu režimu v Iráne
Nemecko odmieta kritiku amerického prezidenta Donalda Trumpa voči členským štátom NATO za nepripojenie sa k útokom na Irán a zdôrazňuje, že to nie je ich vojna.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 27. marca (TASR) – Americko-izraelská vojna proti Iránu pravdepodobne nepovedie k zmene režimu v islamskej republike, uviedol v piatok nemecký kancelár Friedrich Merz. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
„Je zmena režimu skutočne cieľom?“ spýtal sa Merz na fóre organizovanom denníkom Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). „Ak to je cieľom, nemyslím si, že sa to podarí,“ uviedol. S poukázaním na Afganistan podotkol, že pri konfliktoch v minulosti „to väčšinou dopadlo zle“.
„Mám vážne pochybnosti, či existuje nejaká stratégia a či sa táto stratégia úspešne realizuje,“ doplnil kancelár.
Merz však v piatok vyjadril presvedčenie, že Trump jeho postoj akceptoval. Naposledy s ním telefonoval minulú nedeľu.
Kancelár tiež v piatok povedal, že Nemecko by mohlo pomôcť zaisťovať vojenskú ochranu v strategickom Hormuzskom prielive, ktorý vojna takmer úplne zablokovala, ale až v prípade prímeria. „Vyžaduje si to medzinárodný mandát, súhlas nemeckého parlamentu a predtým rozhodnutie vlády. A od toho máme ďaleko,“ konštatoval.
