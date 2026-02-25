< sekcia Zahraničie
Merz v Pekingu: Nemecko chce férovú spoluprácu s Čínou
Merz po boku čínskeho premiéra vyzdvihol potrebu úzko spolupracovať s Čínou na európskej úrovni.
Autor TASR,aktualizované
Peking 25. februára (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz v stredu na návšteve Číny uviedol, že chce „férovú“ spoluprácu s touto krajinou. Čínsky premiér Li Čchiang zase vyzval Nemecko, aby pomohlo chrániť globálny voľný obchod, ktorý je podľa neho vystavený nepriaznivým podmienkam. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Máme veľmi špecifické obavy ohľadom našej spolupráce, ktorú chceme vylepšiť a urobiť spravodlivou,“ povedal Merz na stretnutí s čínskym premiérom v Pekingu.
Merz po boku čínskeho premiéra vyzdvihol potrebu úzko spolupracovať s Čínou na európskej úrovni.
AFP konštatuje, že Berlín a Peking chcú stavať na svojich desaťročia trvajúcich ekonomických väzbách v čase, keď americký prezident Donald Trump spôsobil chaos a napätie zavádzaním ciel voči svojim obchodným partnerom.
Čína, ktorá má druhú najsilnejšiu ekonomiku sveta, sa vlani stala najväčším obchodným partnerom Nemecka, keď predbehla Spojené štáty.
Merz pricestoval do Pekingu po tom, čo tak v uplynulých mesiacoch urobili viacerí lídri západných krajín vrátane britského premiéra Keira Starmera, francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a predsedu kanadskej vlády Marka Carneyho. Koncom marca sa tam chystá vycestovať aj americký prezident Donald Trump.
Nemecký kancelár už v piatok povedal, že do Číny ide s veľkou podnikateľskou delegáciou aj preto, že jeho krajina potrebuje „ekonomické vzťahy po celom svete“. Poznamenal však, že netreba mať žiadne ilúzie. Ázijský štát ako rival USA teraz tvrdí, že má „právo definovať nový multilaterálny poriadok podľa vlastných pravidiel“.
Premiér Li Čchiang v stredu povedal, že Čína a Nemecko „ako dve veľké svetové ekonomiky s významným vplyvom, by mali... spoločne chrániť multilateralizmus a voľný obchod“.
Li Čchiang poznamenal, že „unilateralizmus a protekcionizmus nabrali na popularite a v niektorých krajinách a regiónoch sa dokonca stali prevládajúcimi“.
DPA informuje, že v prítomnosti premiéra a kancelára bolo podpísaných päť medzivládnych dohôd vrátane zmlúv o pokračovaní spolupráce v oblasti klimatickej zmeny a boji proti chorobám zvierat. Čína a Nemecko tiež uzavreli dohody medzi svojimi futbalovými a stolnotenisovými asociáciami.
