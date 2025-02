Merz v rámci koaličných rokovaní navštívil kancelára Scholza

Berlín 25. februára (TASR) - Líder nemeckého konzervatívneho bloku CDU/CSU Friedrich Merz navštívil v utorok kancelára a šéfa sociálnych demokratov (SPD) Olafa Scholza, aby s ním rokoval o zostavení novej vlády. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.



Merz po víťazstve svojho bloku v nedeľných predčasných voľbách takmer s istotu nahradí Scholza na poste kancelára. Vládu však chce zostaviť práve s jeho sociálnymi demokratmi, ktorí skončili tretí, no v hlasovaní zaznamenali svoj historicky najhorší výsledok. Scholza v utorok navštívil úrade kancelára v Berlíne.



Blok CDU/CSU vo voľbách zvíťazil so ziskom 28,5 percenta hlasov. Za ním skončila so 20,8 percenta hlasov Alternatíva pre Nemecko (AfD), označovaná za krajne pravicovú. Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) bola tretia s 16,4 percentom hlasov a oproti predošlým voľbám si pohoršila o vyše deväť percentuálnych bodov, čo je jej historickým neúspechom.



Scholz už skôr vyhlásil, že v koaličných rokovaniach nebude zohrávať žiadnu úlohu, no kancelárom zostane až do vytvorenia budúcej vlády. Následne sa však plánuje vzdať všetkých vedúcich funkcii a zostať len poslancom Bundestagu, dolnej komory parlamentu.



Vedenia koaličných rozhovorov sa namiesto neho za SPD ujal spolupredseda tejto strany Lars Klingbeil, ktorý už v pondelok absolvoval s Merzom úvodné rokovanie. Merz sa pred utorňajšou schôdzkou so Scholzom stretol v Berlíne aj niektorými kľúčovými postavami svojho bloku CDU/CSU vrátane bavorského premiéra Markusa Södera či generálneho tajomníka CDU Carstena Linnemanna.