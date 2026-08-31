< sekcia Zahraničie
Merz varuje pred víťazstvom AfD v Sasku-Anhaltsku
O tom, koho si obyvatelia Saska-Anhaltska zvolia, však podľa kancelára rozhodnú samotní voliči.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Berlín 30. augusta (TASR) — Víťazstvo strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) označovanej za krajne pravicovú v budúcotýždňových voľbách v Sasku-Anhaltsku by mohlo poškodiť túto spolkovú krajinu a odradiť zahraničných investorov. V rozhovore pre verejnoprávnu televíziu ARD odvysielanom v nedeľu to povedal nemecký kancelár Friedrich Merz. Informovali o tom agentúry DPA a Reuters.
„Neviem si predstaviť, že by zahraniční investori prišli na slávnostné položenie základného kameňa spolu s premiérom z AfD, aby v Sasku-Anhaltsku stavali nové závody a zakladali nové podniky,“ uviedol Merz.
O tom, koho si obyvatelia Saska-Anhaltska zvolia, však podľa kancelára rozhodnú samotní voliči.
„Ak sa veci vyvinú tak, ako naznačujú prieskumy, potom bude mať táto spolková krajina značné problémy,“ konštatoval kancelár. Jeho Kresťanskodemokratická únia (CDU) bude preto v najbližších dňoch pokračovať vo svojej kampani, aby zabránila víťazstvu AfD.
AfD podľa najnovšieho prieskumu verejnej mienky inštitútu Infratest Dimap, ktorý si dala vypracovať verejnoprávna televízia ARD, výrazne vedie pred CDU. Jej podpora dosahuje 42 percent, zatiaľ čo CDU má 22 percent. Strana Ľavica (Die Linke) by získala 11 percent hlasov, sociálni demokrati (SPD) osem percent a Zelení šesť.
Ak by si AfD udržala podobnú podporu až do volieb 6. septembra, ocitne sa tesne pod hranicou absolútnej väčšiny kresiel v krajinskom parlamente v Magdeburgu. Výsledok však môže ovplyvniť aj to, či menšie strany prekročia päťpercentné kvórum potrebné na vstup do parlamentu.
Predstavitelia všetkých relevantných politických strán v Sasku-Anhaltsku uviedli, že s AfD nevstúpia do koalície. Súčasný krajinský premiér Sven Schulze z CDU by sa tak po voľbách mohol usilovať o vytvorenie vlastnej koalície alebo menšinovej vlády založenej na určitej forme dohody o spolupráci s ďalšími stranami.
Merz, ktorý opakovane odmietol spoluprácu s AfD aj s Ľavicou, neuviedol, ako by CDU postupovala v prípade, že by AfD získala najviac hlasov, no nedosiahla absolútnu väčšinu.
„Situáciu vyhodnotíme podľa výsledku volieb a urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby sa Sasko-Anhaltsko nedostalo do rúk radikálov,“ povedal kancelár.
Víťazstvo AfD by bolo tvrdou ranou pre Merza, ktorý vlani v máji nastúpil do funkcie so sľubom, že oslabí jej podporu prostredníctvom tvrdšieho postupu v oblasti imigrácie a naštartovania stagnujúcej nemeckej ekonomiky. Odvtedy však klesajú nielen preferencie CDU, ale aj preferencie jej aliancie s Kresťanskosociálnou úniou, zatiaľ čo AfD si na celoštátnej úrovni vybudovala stabilný náskok.
„Neviem si predstaviť, že by zahraniční investori prišli na slávnostné položenie základného kameňa spolu s premiérom z AfD, aby v Sasku-Anhaltsku stavali nové závody a zakladali nové podniky,“ uviedol Merz.
O tom, koho si obyvatelia Saska-Anhaltska zvolia, však podľa kancelára rozhodnú samotní voliči.
„Ak sa veci vyvinú tak, ako naznačujú prieskumy, potom bude mať táto spolková krajina značné problémy,“ konštatoval kancelár. Jeho Kresťanskodemokratická únia (CDU) bude preto v najbližších dňoch pokračovať vo svojej kampani, aby zabránila víťazstvu AfD.
AfD podľa najnovšieho prieskumu verejnej mienky inštitútu Infratest Dimap, ktorý si dala vypracovať verejnoprávna televízia ARD, výrazne vedie pred CDU. Jej podpora dosahuje 42 percent, zatiaľ čo CDU má 22 percent. Strana Ľavica (Die Linke) by získala 11 percent hlasov, sociálni demokrati (SPD) osem percent a Zelení šesť.
Ak by si AfD udržala podobnú podporu až do volieb 6. septembra, ocitne sa tesne pod hranicou absolútnej väčšiny kresiel v krajinskom parlamente v Magdeburgu. Výsledok však môže ovplyvniť aj to, či menšie strany prekročia päťpercentné kvórum potrebné na vstup do parlamentu.
Predstavitelia všetkých relevantných politických strán v Sasku-Anhaltsku uviedli, že s AfD nevstúpia do koalície. Súčasný krajinský premiér Sven Schulze z CDU by sa tak po voľbách mohol usilovať o vytvorenie vlastnej koalície alebo menšinovej vlády založenej na určitej forme dohody o spolupráci s ďalšími stranami.
Merz, ktorý opakovane odmietol spoluprácu s AfD aj s Ľavicou, neuviedol, ako by CDU postupovala v prípade, že by AfD získala najviac hlasov, no nedosiahla absolútnu väčšinu.
„Situáciu vyhodnotíme podľa výsledku volieb a urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby sa Sasko-Anhaltsko nedostalo do rúk radikálov,“ povedal kancelár.
Víťazstvo AfD by bolo tvrdou ranou pre Merza, ktorý vlani v máji nastúpil do funkcie so sľubom, že oslabí jej podporu prostredníctvom tvrdšieho postupu v oblasti imigrácie a naštartovania stagnujúcej nemeckej ekonomiky. Odvtedy však klesajú nielen preferencie CDU, ale aj preferencie jej aliancie s Kresťanskosociálnou úniou, zatiaľ čo AfD si na celoštátnej úrovni vybudovala stabilný náskok.