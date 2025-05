Merz verí v skoré ukončenie vojny na Ukrajine, o raketách Taurus mlčí

Kyjev 11. mája (TASR) – Nový nemecký kancelár Friedrich Merz počas svojej návštevy Kyjeva vyhlásil, že verí v skoré ukončenie vojny na Ukrajine. Vyhol sa však odpovedi na otázku, či Nemecko pošle Kyjevu rakety dlhého doletu Taurus, tak ako to presadzoval počas svojej kampane. TASR o tom informuje podľa správ agentúry DPA.



„Táto vojna sa musí skončiť a ja verím, že teraz na to malá šanca existuje. Ale aj to je šanca,“ uviedol Merz v Kyjeve pre verejnoprávnu televíziu ARD. Nový nemecký kancelár zdôraznil, že ruský prezident Vladimir Putin musí uznať zbytočnosť pokračovania vojny a dodal, že EÚ už pripravuje ďalší balík sankcií.



„Sme teraz veľmi jednotní,“ vyhlásil Merz a poznamenal, že Spojené štáty sa tiež riadne podieľajú na rokovaniach. „Putin musí vedieť, že Západ nemôže rozdeliť. Toto je najväčšia diplomatická iniciatíva za posledné mesiace, ak nie roky, na ukončenie vojny na Ukrajine.“ dodal. Merz v rozhovore pre televíziu NTV uviedol, že je možné, že by v budúcnosti s Putinom hovoril telefonicky.



Nemecký kancelár sa však vyhol otázke, či Nemecko Kyjevu pošle rakety dlhého doletu Taurus, tak ako to presadzoval počas svojej kampane. „Aké opatrenia prijmeme spoločne na ukončenie vojny a aké rozhodnutia prijmeme na zabezpečenie možného mieru na Ukrajine, nie sú vecami pre verejnú diskusiu,“ uviedol Merz a dodal, že takéto kroky je potreba prerokovať so svojimi spojencami vrátane Spojených štátov.



Merz sa spoločne s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, britským premiérom Keirom Starmerom a poľským premiérom Donaldom Tuskom nachádzajú v Kyjeve, kam prišli na rokovania s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.