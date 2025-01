Merz vidí v návrate Trumpa príležitosť na novú kapitolu vo vzťahoch

Berlín 19. januára (TASR) – Kandidát nemeckých kresťanských demokratov na kancelára vo februárových voľbách Friedrich Merz sa vyjadril optimisticky o nadchádzajúcom druhom funkčnom období prezidenta USA Donalda Trumpa. Podľa vyjadrenia Merza pre nedeľník Bild am Sonntag ho treba vnímať ako príležitosť otvoriť novú kapitolu v európsko-amerických vzťahoch, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



Predseda CDU chce v prípade svojho zvolenia za spolkového kancelára Trumpovi navrhnúť novú snahu o transatlantickú dohodu o voľnom obchode, z ktorej by podľa neho profitovali obe strany.



Generálny tajomník liberálov z FDP Marco Buschmann v citovaných novinách zdôraznil potrebu hospodárskeho vzostupu Nemecka. "Najlepším predpokladom pre rozumnú diskusiu s Donaldom Trumpom je pozícia sily. A nemecká sila bola vždy hospodárska sila," povedal Buschmann s tým, že Trump "nemá rešpekt pred slabochmi".



Šéf sociálnych demokratov z SPD Lars Klingbeil vyjadril naopak z dosahov návratu Trumpa do Bieleho domu obavy. Upozornil, že USA budú za staronového republikánskeho prezidenta viesť s Nemeckom boj o priemyselné závody. Klingbeil zdôraznil pripravenosť na spoluprácu, no tiež potrebu bojovať za vlastné záujmy Nemecka.



Bývalý nemecký minister zahraničných vecí Sigmar Gabriel (SPD) v príspevku pre Bild am Sonntag vyzval, aby sa Európa prestala sústreďovať na Washington a namiesto toho pracovala na vlastnej hospodárskej, politickej a vojenskej sile. Pre Spojené štáty bude podľa neho zaujímavé len silné Nemecko a silná Európa.