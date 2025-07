Merz víta dohodu medzi EÚ a USA, želal by si však viac úľav v obchode

Berlín 28. júla (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz privítal dosiahnutie obchodnej dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi, ktorá stanovuje clo vo výške 15 percent na dovoz väčšiny európskeho tovaru do USA. Dohodou sa podľa Merza podarilo vyhnúť „zbytočnej eskalácii“ v transatlantických obchodných vzťahoch. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Dohodu, o ktorej Brusel a Washington intenzívne rokovali niekoľko posledných mesiacov, v nedeľu večer oznámili prezident USA Donald Trump a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová po stretnutí v Škótsku.



Únia v rámci dohody podľa Trumpa súhlasí s nákupom energií v hodnote 750 miliárd dolárov a preinvestovaním ďalších približne 600 miliárd dolárov v USA. Šéf Bieleho domu podotkol, že clá na dovoz ocele a hliníka zostanú na úrovni 50 percent ako doteraz. Von der Leyenová podľa agentúry Reuters uviedla, že pätnásťpercentná sadzba sa vzťahuje na väčšinu odvetví vrátane automobilového priemyslu, polovodičov a farmaceutických výrobkov.



„Podarilo sa nám tak zachovať naše základné záujmy, aj keď by som si želal viac úľav v transatlantickom obchode,“ uviedol Merz vo vyhlásení zverejnenom krátko po oznámení obchodnej dohody. Vďaka nej sa podľa neho tiež podarilo odvrátiť „obchodný konflikt, ktorý by tvrdo zasiahol nemecké hospodárstvo orientované na export“.



Spolkový kancelár zároveň vyjadril plnú podporu EK „pri rokovaniach, ktoré sa teraz začnú o podrobnostiach dohody“.



Nemecký minister financií Lars Klingbeil v samostatnom stanovisku uviedol, že dohoda je „dobrá vec ako prvý krok“ a že Berlín bude teraz hodnotiť výsledok rokovaní a ich vplyv na hospodárstvo a zamestnanosť v Nemecku.



Talianska premiérka Giorgia Meloniová považuje za pozitívne, že medzi EÚ a USA bola dosiahnutá dohoda, ktorá podľa nej zabezpečuje stabilitu. Uviedla však, že potrebuje poznať jej podrobnosti. Clo na dovoz väčšiny tovaru z EÚ do USA vo výške 15 percent je udržateľné, najmä ak sa nepridá k pôvodne plánovaným sadzbám, dodala.



Premiér SR Robert Fico predtým označil vyjednávania Európskej komisie za dobrý výsledok a osobitne vyzdvihol úsilie eurokomisára Maroša Šefčoviča. V súvislosti s dohodou s USA však upozornil, že „diabol je skrytý v detailoch“.



„Všetkých nás bude zaujímať, čo obnáša záväzok EÚ nakúpiť americké energie za 750 miliárd dolárov a vyššie investície do produktov amerických zbrojoviek,“ podotkol predseda vlády.