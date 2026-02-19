< sekcia Zahraničie
Merz: Vojnu na Ukrajine ukončí len vyčerpanie kapacít
Ukrajina sa bráni ruskej invázii už takmer štyri roky.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Berlín 19. februára (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz tvrdí, že vidí iba malú šancu na rýchle ukončenie vojny na Ukrajine. Podľa jeho slov konflikt ukončí iba vyčerpanie vojenských či ekonomických zdrojov. TASR o tom informuje na základe štvrtkovej správy agentúry AFP.
„Podľa môjho odhadu, túto vojnu ukončí len vyčerpanie jednej z dvoch strán, a to po vojenskej či ekonomickej stránke,“ povedal Merz pre noviny Rheinpfalz. „(Ruského prezidenta Vladimira) Putina nepresvedčia rozumné či humanitárne argumenty. To je tá trpká pravda,“ zdôraznil. Európa preto musí byť zabezpečiť, „že Rusko už nebude schopné viesť vojnu po vojenskej ani hospodárskej stránke“, vyhlásil.
„(Rusko ale) musí pokračovať vo vojne, pretože nemá žiadny iný plán pre státisíce vojakov, ktorí sa v mnohých prípadoch vracajú z frontu traumatizovaní,“ pripomenul Merz. „Aktuálne sme svedkami intenzívneho barbarizmu v Rusku. To sa v blízkej budúcnosti ani nezmení a my sa s tým musíme zmieriť,“ ozrejmil súčasnú situáciu Moskvy.
Ukrajina sa bráni ruskej invázii už takmer štyri roky. V uplynulých dňoch s Ruskom viedla v Ženeve za sprostredkovania Spojených štátov rokovania o prímerí. Doposiaľ sa však nedosiahla dohoda v kľúčových sporných bodoch, uviedol podľa agentúry AFP ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
„Podľa môjho odhadu, túto vojnu ukončí len vyčerpanie jednej z dvoch strán, a to po vojenskej či ekonomickej stránke,“ povedal Merz pre noviny Rheinpfalz. „(Ruského prezidenta Vladimira) Putina nepresvedčia rozumné či humanitárne argumenty. To je tá trpká pravda,“ zdôraznil. Európa preto musí byť zabezpečiť, „že Rusko už nebude schopné viesť vojnu po vojenskej ani hospodárskej stránke“, vyhlásil.
„(Rusko ale) musí pokračovať vo vojne, pretože nemá žiadny iný plán pre státisíce vojakov, ktorí sa v mnohých prípadoch vracajú z frontu traumatizovaní,“ pripomenul Merz. „Aktuálne sme svedkami intenzívneho barbarizmu v Rusku. To sa v blízkej budúcnosti ani nezmení a my sa s tým musíme zmieriť,“ ozrejmil súčasnú situáciu Moskvy.
Ukrajina sa bráni ruskej invázii už takmer štyri roky. V uplynulých dňoch s Ruskom viedla v Ženeve za sprostredkovania Spojených štátov rokovania o prímerí. Doposiaľ sa však nedosiahla dohoda v kľúčových sporných bodoch, uviedol podľa agentúry AFP ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.