Merz vyjadril pochybnosti o vstupe Ukrajiny do EÚ do roku 2034

Berlín 18. júla (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz v piatok vyjadril pochybnosti o možnom vstupe Ukrajiny do Európskej únie (EÚ) do roku 2034. Jej pristúpenie podľa neho pravdepodobne nebude mať vplyv na strednodobé finančné plány bloku, ktoré sú stanovené práve do tohto roku. TASR o tom informuje s odvolaním na správu agentúry Reuters.



„Absolútnou prioritou je pre nás v prvom rade urobiť všetko pre ukončenie tejto vojny. Kým je Ukrajina pod útokom a vo vojnovom stave, vstup do Európskej únie je samozrejme prakticky nemožný,“ uviedol Merz po boku rumunského prezidenta Nicušora Dana v piatok v Berlíne.



„Potom budeme hovoriť o obnove Ukrajiny, ale to bude trvať niekoľko rokov. Pravdepodobne to neovplyvní ani súčasný strednodobý finančný výhľad EÚ. Cieľom však je čo najviac priblížiť Ukrajinu k EÚ a pripútať ju k tomuto spoločenstvu,“ dodal.



Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová vo februári v Kyjeve uviedla, že pokiaľ bude Ukrajina pokračovať v reformách súčasným tempom a v rovnakej kvalite, mohla by do EÚ vstúpiť ešte pred rokom 2030. Ukrajina je kandidátskou krajinou od roku 2022.