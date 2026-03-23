< sekcia Zahraničie
Merz vyjadril Trumpovi vďaku za odloženie útokov na iránske elektrárne
Nemecký líder opakovane odsúdil iránske vedenie a americko-izraelskú vojnu spočiatku podporoval.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Berlín 23. marca (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz v pondelok uviedol, že je „vďačný“ americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi za odloženie avizovaných útokov proti iránskym elektrárňam a energetickej infraštruktúre na päť dní. Upozornila na to agentúra AFP, informuje TASR.
„Vyjadril som mu svoje obavy v súvislosti s ohlásenými útokmi na elektrárne v Iráne,“ vyhlásil Merz v Berlíne o jeho nedeľnom telefonáte s Trumpom. „Som vďačný, že dnes oznámil, že tieto útoky odkladá o ďalších päť dní,“ dodal kancelár.
Rozhodnutie neútočiť na zariadenia v Iráne oznámil Trump na svojej platforme Truth Social skôr v pondelok. Uviedol, že „Spojené štáty americké a Irán viedli uplynulé dva dni veľmi dobré a produktívne rozhovory o úplnom a konečnom vyriešení našich nepriateľstiev na Blízkom východe“. Iránska tlačová agentúra Fárs jeho tvrdenia vyvrátila s tým, že Teherán s USA žiadne priame rokovania nevedie.
Merz privítal, že Trump „otvára možnosť okamžitého a priameho kontaktu s iránskym vedením“. Potvrdil, že americkému prezidentovi ponúkol diplomatickú pomoc Berlína pri sprostredkovaní konfliktu na Blízkom východe, ktorý spôsobil prudký nárast globálnych cien energie a vyvolal obavy z vážnych ekonomických dôsledkov. „Máme dobré kontakty v celom regióne,“ vyhlásil nemecký kancelár.
„Ešte nie sme v štádiu, kedy diskutujeme o spoločných opatreniach, ale ponúkol som spoluprácu a urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme čo najskôr dosiahli prímerie v regióne,“ uzavrel Merz.
Nemecký líder opakovane odsúdil iránske vedenie a americko-izraelskú vojnu spočiatku podporoval. Odvtedy však vyjadril rastúce obavy z nákladov tohto konfliktu, uvádza AFP. Nemecko spolu s ďalšími európskymi členmi Severoatlantickej aliancie (NATO) tiež opakovane zdôrazňovalo, že sa do vojny, ktorá trvá už viac ako tri týždne, priamo nezapojí.
