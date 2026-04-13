Merz: Výsledky volieb v Maďarsku sú úderom pre pravicový populizmus
Víťazstvo Magyara podľa Merza tiež zjednoduší koordináciu členských krajín EÚ v rôznych otázkach.
Autor TASR
Berlín 13. apríla (TASR) – Nemecký kancelár Friedrich Merz vyjadril v pondelok úľavu, že výsledky parlamentných volieb v Maďarsku sú také jasné. Víťazstvo opozičnej strany Tisza Pétera Magyara nad stranou Fidesz premiéra Viktora Orbána označil za vážny úder pre pravicový populizmus. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a DPA.
„Maďarsko vyslalo veľmi jasný signál proti pravicovému populizmu po celom svete. Z tohto hľadiska bol včerajšok dobrým dňom,“ vyhlásil Merz na tlačovej konferencii v Berlíne.
Kancelár podľa vlastných slov prijal „osobne s veľkou vďakou a úľavou“ jasné výsledky volieb. „Ukazuje to, že naše demokratické spoločnosti sú zrejme predsa len oveľa odolnejšie voči ruskej propagande a ďalšiemu zasahovaniu zvonka do takýchto volieb,“ povedal Merz. „Pre mňa to bola včera jedna z najlepších správ dňa.“
Víťazstvo Magyara podľa Merza tiež zjednoduší koordináciu členských krajín EÚ v rôznych otázkach. „Budeme môcť ľahšie dospieť k spoločným rozhodnutiam tiež v Európskej rade. Zaujmeme jednotný postoj v mene Európskej únie aj voči Rusku,“ dodal kancelár.
Zo sčítania 98,94 percenta hlasov vyplýva, že strana Tisza získa v parlamente 138 zo 199 kresiel a v novom parlamente bude mať ústavnú väčšinu. Po 16 rokoch sa tak v Maďarsku skončí éra vlády strany Fidesz úradujúceho premiéra Viktora Orbána.
