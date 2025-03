Merz: Vyšší rozpočet na obranu je potrebný na boj s Putinovou vojnou

Berlín 18. marca (TASR) - Pravdepodobný budúci nemecký kancelár Friedrich Merz v utorok uviedol, že navrhované navýšenie rozpočtu na obranu je potrebné na boj s "agresívnou vojnou proti Európe", ktorú vedie ruský prezident Vladimir Putin. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



"Je to vojna proti Európe, nielen proti územnej celistvosti Ukrajiny," povedal Merz v parlamente pred hlasovaním o balíku na financovanie infraštruktúry.



Podľa Merza ruská agresia zahŕňa kyberútoky a špionáž, podpaľačstvo, nájomné vraždy a dezinformačné kampane, ktoré "sa pokúšajú rozdeliť a marginalizovať Európsku úniu".



Šéf kresťanských demokratov (CDU/CSU), ktorí minulý mesiac zvíťazili v parlamentných voľbách, tvrdí, že Európa čelí "agresívnemu Rusku", aj "nepredvídateľným Spojeným štátom".



Merz plánuje vyňať výdavky na obranu z prísnych pravidiel pre zadlžovanie krajiny a vytvoriť fond na investície do infraštruktúry v hodnote 500 miliárd eur.



"Chcem aby bolo jasné, že som za to, aby sme urobili všetko, čo je v našich silách, pre udržanie transatlantickej spolupráce. Považujem to za nevyhnutné, ale musíme si v Európe urobiť svoju domácu úlohu," uviedol Merz.



"Musíme byť silnejší. Musíme si zaistiť vlastnú bezpečnosť. Je to naša zodpovednosť. Nemecko má v tomto vedúcu rolu a ja verím, že by sme mali byť pripravení chopiť sa vedúcej zodpovednosti," dodal Merz.



Podľa Merza je navýšenie obranného rozpočtu "prvý veľký krok k novému Európskemu obrannému spoločenstvu". Takéto zoskupenie by v budúcnosti mohlo zahŕňať aj "krajiny, ktoré nie sú členmi Európskej únie, ale majú záujem spoločne budovať európsku obranu, ako napríklad Veľká Británia a Nórsko".