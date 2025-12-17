< sekcia Zahraničie
Merz: Využitie zmrazených ruských aktív by zvýšilo tlak na Putina
Nemecký kancelár priznal, že si je vedomý obáv belgickej vlády, a potvrdil, že Berlín konzultuje s našimi partnermi, aby ich vyriešil.
Autor TASR
Berlín 17. decembra (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz v stredu vyhlásil, že plán Európskej únie na využitie zmrazených ruských aktív na financovanie ukrajinskej obrany je nevyhnutný, aby sa zvýšil tlak na ruského prezidenta Vladimira Putina. TASR správu prevzala z agentúry AFP.
„Ide o pomoc pre Ukrajinu, ale aj o vyslanie jasného signálu do Ruska, že využijeme aktíva, ktoré sú tu k dispozícii, aby sme pomohli čo najskôr ukončiť túto vojnu,“ uviedol Merz.
AFP vysvetľuje, že EÚ začiatkom decembra predstavila plán na využitie zmrazených ruských aktív na získanie 90 miliárd eur na tzv. repatriačnú pôžičku, ktorá by Ukrajine pomohla odraziť útoky Moskvy. Peniaze by boli následne splatené z prípadných ruských reparácií Ukrajine.
Hoci má tento plán podporu viacerých členských štátov, vrátane Nemecka, v iných vyvolal vlnu kritiky. Jednou z takýchto krajín je aj Belgicko, kde sídli spoločnosť Euroclear, v ktorej je uložená väčšina ruských aktív zmrazených v EÚ. Belgickí predstavitelia sa podľa AFP obávajú prípadnej ruskej odvety.
„Nestačí, aby sme v Európe pokračovali v našej finančnej podpore pre Ukrajinu ako doteraz. Nestačí, aby sme vložili všetku našu politickú váhu do mierových rokovaní... je jasné, že tlak na Putina sa musí ešte zvýšiť, aby sme ho presvedčili, aby sa zapojil do serióznych rokovaní,“ vyhlásil Merz.
Nemecký kancelár priznal, že si je „vedomý obáv belgickej vlády“, a potvrdil, že Berlín „konzultuje s našimi partnermi, aby ich vyriešil“. Zopakoval tiež, že vojnu medzi Ruskom a Ukrajinou chce ukončiť čo najskôr.
„Ide o pomoc pre Ukrajinu, ale aj o vyslanie jasného signálu do Ruska, že využijeme aktíva, ktoré sú tu k dispozícii, aby sme pomohli čo najskôr ukončiť túto vojnu,“ uviedol Merz.
AFP vysvetľuje, že EÚ začiatkom decembra predstavila plán na využitie zmrazených ruských aktív na získanie 90 miliárd eur na tzv. repatriačnú pôžičku, ktorá by Ukrajine pomohla odraziť útoky Moskvy. Peniaze by boli následne splatené z prípadných ruských reparácií Ukrajine.
Hoci má tento plán podporu viacerých členských štátov, vrátane Nemecka, v iných vyvolal vlnu kritiky. Jednou z takýchto krajín je aj Belgicko, kde sídli spoločnosť Euroclear, v ktorej je uložená väčšina ruských aktív zmrazených v EÚ. Belgickí predstavitelia sa podľa AFP obávajú prípadnej ruskej odvety.
„Nestačí, aby sme v Európe pokračovali v našej finančnej podpore pre Ukrajinu ako doteraz. Nestačí, aby sme vložili všetku našu politickú váhu do mierových rokovaní... je jasné, že tlak na Putina sa musí ešte zvýšiť, aby sme ho presvedčili, aby sa zapojil do serióznych rokovaní,“ vyhlásil Merz.
Nemecký kancelár priznal, že si je „vedomý obáv belgickej vlády“, a potvrdil, že Berlín „konzultuje s našimi partnermi, aby ich vyriešil“. Zopakoval tiež, že vojnu medzi Ruskom a Ukrajinou chce ukončiť čo najskôr.