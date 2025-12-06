< sekcia Zahraničie
Merz vyzval Abbása, aby uskutočnil reformy Palestínskej samosprávy
Merz v telefonáte s Abbásom podľa hovorcu vlády takisto zopakoval postoj Nemecka, že konečným spôsobom, ako dosiahnuť mier medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi, je riešenie v podobe dvoch štátov.
Berlín 6. decembra (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz v sobotu vyzval palestínskeho prezidenta Mahmúda Abbása, aby uskutočnil reformy Palestínskej samosprávy. Informovala o tom agentúra AFP, podľa ktorej Merz s Abbásom telefonoval niekoľko hodín pred odletom do Izraela, kde sa stretne aj s premiérom Benjaminom Netanjahuom, píše TASR.
Merz v telefonickom rozhovore z Berlína apeloval na Abbása, aby presadil „naliehavo potrebné reformy“ v Palestínskej samospráve, ktorá spravuje časti Západného brehu Jordánu, aby mohla „zohrávať konštruktívnu úlohu v povojnovom usporiadaní“, uviedol hovorca nemeckej vlády Stefan Kornelius. Telefonát podľa neho prebehol v priateľskej atmosfére.
Spolkový kancelár potvrdil, že Nemecko podporuje mierový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Pásmo Gazy, a privítal „kooperatívny postoj Palestínskej samosprávy“ k dohode o prímerí, ktoré platí v Pásme Gazy od 10. októbra a ktoré do veľkej miery zastavilo boje medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas.
Nemecko patrí medzi najbližších spojencov Izraela a tiež jeho najotvorenejších podporovateľov, poznamenala agentúra AFP. Merz v sobotu prvýkrát po siedmich mesiacoch vo funkcii kancelára pricestuje na návštevu Izraela.
Po krátkej zastávke v Jordánsku, kde Merza prijme kráľ Abdalláh II., čakajú spolkového kancelára stretnutia s izraelským prezidentom Jicchakom Herzogom a premiérom Netanjahuom v Jeruzaleme. Tam tiež navštívi pamätník obetí a hrdinov holokaustu Jad va-šem.
Merz v telefonáte s Abbásom podľa hovorcu vlády takisto zopakoval postoj Nemecka, že konečným spôsobom, ako dosiahnuť mier medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi, je riešenie v podobe dvoch štátov.
Netanjahu a ďalší vysokopostavení izraelskí predstavitelia však perspektívu vzniku nezávislého palestínskeho štátu opakovane odmietajú. Dvojštátne riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu ale podľa AFP výslovne vylúčil aj Hamas, ktorý v roku 2007 prevzal kontrolu nad Pásmom Gazy od Palestínskej samosprávy.
