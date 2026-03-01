Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Merz vyzval Irán, aby ukončil útoky; predpokladá, že režim padne

Na snímke nemecký kancelár Friedrich Merz. Foto: TASR/AP

Iránci si podľa Merza zaslúžia lepšiu budúcnosť a mnohým sa uľaví, keď uvidia koniec režimu.

Autor TASR
Berlín 1. marca (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz v nedeľu vyzval Irán, aby okamžite prestal so svojimi útokmi na krajiny v Perzskom zálive. Vyslovil tiež predpoklad, že teokratický režim po vojenskej kampani Spojených štátov a Izraela padne. Potrebné preto podľa neho je, aby sa Washington spolu s európskymi partnermi začal pripravovať na budúce scenáre v krajine a regióne. TASR o tom píše podľa agentúr AFP a Reuters.

Iránci si podľa Merza zaslúžia lepšiu budúcnosť a mnohým sa uľaví, keď uvidia koniec režimu. Upozornil však, že zabitie najvyššieho vodcu Iránu ajatolláha Alího Chameneího pri úderoch USA a Izraela na Teherán nasmerovali Irán na cestu k neistej budúcnosti.

„Riziká existujú. Nevieme, ako veľmi bude región zatiahnutý do eskalácie v dôsledku tvrdých protiúderov Iránu,“ povedal nemecký kancelár na tlačovej konferencii. „V konečnom dôsledku nevieme, či bude tento plán úspešný,“ povedal o americko-izraelských úderoch, na ktorých sa Nemecko nezúčastnilo.

Merz vytýčil štyri ciele, ktoré je teraz potrebné dosiahnuť. Nutné je podľa neho zabezpečiť mier a stabilitu v regióne, prinútiť Irán, aby ukončil svoj jadrový program a program vývoja balistických rakiet, prispieť k stabilnej budúcnosti Iránu a pomôcť Iráncom, aby sami rozhodovali o svojom osude.

Zdôraznil tiež, že Berlín nebude tolerovať žiadne antisemitské alebo antiamerické útoky na svojom území.
