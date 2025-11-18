< sekcia Zahraničie
Merz vyzval na dodržiavanie bezpečnosti na vianočných trhoch
Vianočné trhy v Magdeburgu sa napriek prvotným pochybnostiam tento rok uskutočnia a otvoriť by sa mali 20. novembra.
Autor TASR
Berlín 18. novembra (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz v utorok vyzval na uplatňovanie bezpečnostných opatrení na vianočných trhoch v celej krajine. Agentúra DPA uvádza, že jeho vyjadrenie prišlo vzhľadom na smrtiace útoky na nemeckých vianočných trhoch v posledných rokoch, píše TASR.
„Samozrejme, podporujeme akúkoľvek formu koordinácie a harmonizácie bezpečnostných opatrení, pretože tento problém – ochranu vianočných trhov – máme vo všetkých spolkových krajinách,“ povedal Merz počas návštevy mesta Halle v spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko.
Spolková vláda podľa neho podporuje snahy o dosiahnutie „spoločných pravidiel“ ohľadom bezpečnosti na vianočných trhoch po celom Nemecku.
„Naozaj ma mrzí, že už nemôžeme organizovať vianočné trhy ani v menších mestách bez toho, aby sme museli mať komplexný bezpečnostný plán,“ vyhlásil Merz.
Vianočné trhy v Magdeburgu sa napriek prvotným pochybnostiam tento rok uskutočnia a otvoriť by sa mali 20. novembra. Obavy o ich bezpečnosť pramenili z vlaňajšieho útoku autom, pri ktorom 51-ročný muž zabil šesť ľudí a stovky ďalších zranil.
V pondelok sa s páchateľom začal súdny proces. Podľa žalobcov zrazil v požičanom aute chodcov čakajúcich na priechode a potom sa kľukatou jazdou na úseku približne 350 metrov snažil zraziť čo najviac ľudí. Konal údajne z osobnej frustrácie.
„Samozrejme, podporujeme akúkoľvek formu koordinácie a harmonizácie bezpečnostných opatrení, pretože tento problém – ochranu vianočných trhov – máme vo všetkých spolkových krajinách,“ povedal Merz počas návštevy mesta Halle v spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko.
Spolková vláda podľa neho podporuje snahy o dosiahnutie „spoločných pravidiel“ ohľadom bezpečnosti na vianočných trhoch po celom Nemecku.
„Naozaj ma mrzí, že už nemôžeme organizovať vianočné trhy ani v menších mestách bez toho, aby sme museli mať komplexný bezpečnostný plán,“ vyhlásil Merz.
Vianočné trhy v Magdeburgu sa napriek prvotným pochybnostiam tento rok uskutočnia a otvoriť by sa mali 20. novembra. Obavy o ich bezpečnosť pramenili z vlaňajšieho útoku autom, pri ktorom 51-ročný muž zabil šesť ľudí a stovky ďalších zranil.
V pondelok sa s páchateľom začal súdny proces. Podľa žalobcov zrazil v požičanom aute chodcov čakajúcich na priechode a potom sa kľukatou jazdou na úseku približne 350 metrov snažil zraziť čo najviac ľudí. Konal údajne z osobnej frustrácie.