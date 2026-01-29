< sekcia Zahraničie
Merz vyzval na jednotu v Európe
Vo vládnom vyhlásení, s ktorým vystúpil pred poslancami Spolkového snemu (Bundestag), povedal, že veľmoci vytvárajú nový svetový poriadok a deje sa to rýchlo.
Autor TASR
Berlín 29. januára (TASR) - Nemecký spolkový kancelár Friedrich Merz vyzval vo štvrtok v Berlíne európskych spojencov, aby vystupovali jednotne a sebavedome, pretože podľa neho môže Európa iba v takom prípade presadiť svoje predstavy a stať sa v rodiacom sa novom svetovom poriadku samostatnou mocnosťou. Informuje TASR.
„V posledných týždňoch vidíme čoraz zreteľnejšie, že svetové mocnosti začali pretvárať svet. V tomto svete fúka drsný vietor a ten budeme v dohľadnom čase cítiť. Avšak čoraz jasnejšie tiež vidíme, kde nám tieto zmeny prinášajú zároveň nové príležitosti - nové šance pre našu krajinu, ale tiež predovšetkým nové príležitosti pre nás v Európe,“ zdôraznil Merz. Zároveň uviedol, že Európa má partnerom na celom svete čo ponúknuť ekonomicky, ale najmä v oblasti myšlienkových hodnôt.
Spolkový kancelár podčiarkol tri oblasti, na ktoré by sa mala podľa neho Európa zamerať - musí zobrať svoju bezpečnosť do vlastných rúk, hospodárstvo sa musí stať konkurencieschopnejším a Európa musí vystupovať jednotne.
V tejto súvislosti - vzhľadom na konflikt okolo Grónska - poukázal na to, že Európa v minulých týždňoch dokázala, že vie vystupovať jednotne. „Zomknutosť je vo svete mocenským faktorom,“ povedal. Toto rastúce sebavedomie Európanov by mali obyvatelia starého kontinentu využiť.
Voči americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi zaujal Merz ostrejší tón, všimla si agentúra DPA. Napríklad tvrdo kritizoval slová šéfa Bieleho domu o tom, že USA nikdy nepotrebovali jednotky NATO v Afganistane. „Nedovolíme, aby sa touto misiou, na ktorej sme sa zúčastnili aj v záujme nášho spojenca Spojených štátov, teraz pohŕdalo a bola zľahčovaná,“ cituje DPA z vládneho vyhlásenia nemeckého kancelára.
