Merz vyzval na návrat k diplomacii. Fiala útoky na jadrové ciele chápe

Berlín/Praha 22. júna (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz v nedeľu vyzval v urýchlený návrat k diplomacii po tom, čo USA v noci zaútočili na tri jadrové zariadenia na území Iránu. Oznámil to jeho hovorca Stefan Kornelius, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Irán musí „okamžite vstúpiť do rokovaní so Spojenými štátmi a Izraelom a nájsť diplomatické riešenie tohto konfliktu,“ povedal Merz. Ako zároveň dodal, nemecká vláda verí, že počas útokov, ku ktorým došlo v noci na nedeľu v jadrových zariadeniach Fordó, Natanz a Isfahán, „boli poškodené rozsiahle časti iránskeho jadrového programu“, cituje AFP.



Český premiér Petr Fiala v reakcii na nočný útok Spojených štátov na jadrové zariadenia v Iráne uviedol, že tamojší jadrový program je ohrozením medzinárodnej bezpečnosti. Americký útok je preto podľa neho pochopiteľnou snahou zabrániť Iránu vo vývoji jadrovej zbrane, napísal Fiala na platforme X. V podobnom duchu sa vyjadrila aj česká ministerka obrany Jana Černochová a šéf rezortu diplomacie Ján Lipavský, cituje portál Novinky.cz.