Merz vyzval na spolunažívanie rok po útoku na trhoch v Magdeburgu
Pri útoku 20. decembra 2024 zahynulo šesť ľudí a viac ako 300 utrpelo zranenia.
Magdeburg 21. decembra (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz v sobotu na bohoslužbe v kostole Johanniskirche v Magdeburgu, ktorá sa konala na pamiatku obetí minuloročného útoku na vianočných trhoch v tomto meste, vyzval na pokojné spolunažívanie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Nech dnes v tejto spomienke všetci nájdeme útechu a pokojné spolunažívanie, najmä keď sa blížia Vianoce,“ povedal kancelár v prvé výročie útoku. Nemecko bolo podľa neho vždy krajinou, „kde prejavujeme bezpodmienečnú solidaritu - najmä keď prevláda nespravodlivosť - stojíme bok po boku všade tam, kde vypukne násilie,“ dodal.
Na omši sa prítomným prihovorili okrem iných aj jedna žena, ktorá spomínaný útok prežila, ako aj kaplán a lekár, ktorí bezprostredne po útoku poskytli podporu a pomoc. Spoločne zdôraznili solidaritu a veľkú ochotu pomôcť.
Necelý rok po tejto tragédii otvorili v novembri vianočné trhy, ktorých usporiadanie umožnilo sprísnenie bezpečnostných opatrení. V sobotu však ostali zatvorené ako prejav rešpektu voči obetiam minuloročného útoku.
Útok autom na vianočných trhoch v Magdeburgu, ktorý trval niečo viac než jednu minútu, si vyžiadal životy piatich žien a jedného chlapca. V čase útoku sedel za volantom auta 51-ročný Tálib al-Abd al-Muhsin, lekár zo Saudskej Arábie.
AFP informuje, že nemecká polícia 13. decembra oznámila, že zadržala piatich mužov, ktorí zrejme plánovali podobný útok autom na vianočné trhy v Bavorsku. Polícia a prokuratúra uviedli, že v súvislosti s údajným plánom zadržali jedného Egypťana, troch Maročanov a jedného Sýrčana.
