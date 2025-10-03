< sekcia Zahraničie
Merz vyzval na výročie zjednotenia Nemecka na nový začiatok
Vo svojom prejave Merz zaspomínal na odvahu ľudí v bývalom socialistickom východnom Nemecku počas revolúcie v roku 1989, ktorá viedla k pádu Berlínskeho múru a zjednoteniu krajiny 3. októbra 1990.
Autor TASR
Berlín 3. októbra (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz v piatok pri príležitosti 35. výročia zjednotenia krajiny, známeho ako Deň nemeckej jednoty, vyzval na „nový začiatok“ pre Nemecko. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Po 35 rokoch nemeckej jednoty a v ťažkom období pre našu krajinu by sme sa mali znova zjednotiť a s dôverou a elánom hľadieť do budúcnosti,“ povedal Merz na slávnosti v meste Saarbrücken v západnom Nemecku, na ktorej sa zúčastnil aj francúzsky prezident Emmanuel Macron.
Vo svojom prejave Merz zaspomínal na odvahu ľudí v bývalom socialistickom východnom Nemecku počas revolúcie v roku 1989, ktorá viedla k pádu Berlínskeho múru a zjednoteniu krajiny 3. októbra 1990.
Spomenul však aj vzájomné nedorozumenia medzi obyvateľmi novo zjednoteného národa a poukázal na bolestivé skúsenosti mnohých východných Nemcov počas 90. rokov.
Merz tvrdil, že výročie prichádza v Nemecku v rozhodujúcom momente. „Náš národ sa nachádza uprostred dôležitej, možno rozhodujúcej fázy svojej nedávnej histórie,“ zdôraznil.
Poukázal na nové aliancie medzi autokraciami, digitálnu revolúciu a globálnu ekonomiku s obchodnými bariérami. „Ak má naša krajina zostať taká dobrá, ako je teraz, alebo sa ešte zlepšiť, musí sa toho veľa zmeniť,“ varoval Merz.
Kancelár vyzval Nemcov, aby prevzali zodpovednosť za rastúce hrozby tým, že sa prihlásia do vojenskej služby. Zároveň podporil reformy sociálneho štátu a zavádzanie nových technológií.
Agentúra DPA však konštatuje, že aj desaťročia po páde Berlínskeho múru sú dôsledky zjednotenia stále veľmi sporné. Výsledky februárových parlamentných volieb, v ktorých krajná pravica zaznamenala významné zisky vo východných spolkových krajinách, odhalili pokračujúce rozdiely medzi východnými a západnými regiónmi.
Merz večer odcestuje na východ Nemecka na koncert v meste Halle an der Saale. Podujatie je súčasťou série zborových podujatí, ktoré sa konajú súčasne v dedinách a mestách po celom Nemecku a pripomínajú si revolúciu z roku 1989.
