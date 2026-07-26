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Merz vyzval po útoku v Berlíne Nemecko, aby sa nenechalo zastrašiť
Pri útoku v Berlíne v sobotu neskoro večer zomrela jedna žena a 29 ľudí utrpelo zranenia. Podľa polície sa žiaden z nich už nenachádza v ohrození života.
Autor TASR
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Berlín 26. júla (TASR) – Nemecký kancelár Friedrich Merz vyzval v nedeľu po útoku na berlínsky pochod Pride členov LGBT+ komunity i všetkých obyvateľov krajiny, aby sa nenechali takýmito činmi zastrašiť. Prisľúbil tiež, že úrady urobia všetko pre vypátranie „páchateľa alebo páchateľov“, informuje TASR podľa agentúry DPA.
„Takéto činy majú jediný cieľ: chcú rozdeliť našu spoločnosť, chcú nám zobrať to najdôležitejšie, čo máme, a to našu otvorenosť a našu slobodu,“ povedal Merz krátko pred smútočnou bohoslužbou v Berlíne. „Nenechajte sa, nenechajme sa zastrašiť,“ vyhlásil.
Pri útoku v Berlíne v sobotu neskoro večer zomrela jedna žena a 29 ľudí utrpelo zranenia. Podľa polície sa žiaden z nich už nenachádza v ohrození života.
Útočník neďaleko hlavného pochodu Pride vrazil autom do ľudí a následne okoloidúcich napádal mačetou. Z miesta činu ušiel a polícia vyhlásila pátranie po 21-ročnom podozrivom Abdulovi B. Vyšetrovatelia vychádzajú z predpokladu, že išlo o islamistický teroristický čin.
Abdul B. bol v minulosti odsúdený na podmienečný trest jedného roka a desiatich mesiacov, proti čomu sa odvolala prokuratúra, uviedol nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt. Muž je podľa neho občanom Nemecka, kde sa narodil, s libanonskými koreňmi.
Nemecká polícia už predtým uviedla, že existujú náznaky, že Abdul B. konal na základe islamistickej ideológie. Podľa nemeckých médií vlani cestoval na Blízky východ, kde sa neúspešne pokúsil pripojiť k džihádistickej skupine Islamský štát (IS). Následne ho tento rok v máji v Nemecku odsúdili za „prípravu závažného činu podvratného násilia“.
K incidentu došlo v sobotu večer na okraji jedného z najväčších pochodov Pride v Európe. Krátko pred 22.00 h vrazilo biele auto do davu ľudí v berlínskom parku Tiergarten v centre mesta a následne narazilo do stromu. Podľa polície potom „jedna alebo viac“ osôb vystúpilo z vozidla a ušlo z miesta činu. Berlínsky pochod Pride, jeden z najväčších v Európe, po útoku predčasne ukončili.
„Takéto činy majú jediný cieľ: chcú rozdeliť našu spoločnosť, chcú nám zobrať to najdôležitejšie, čo máme, a to našu otvorenosť a našu slobodu,“ povedal Merz krátko pred smútočnou bohoslužbou v Berlíne. „Nenechajte sa, nenechajme sa zastrašiť,“ vyhlásil.
Pri útoku v Berlíne v sobotu neskoro večer zomrela jedna žena a 29 ľudí utrpelo zranenia. Podľa polície sa žiaden z nich už nenachádza v ohrození života.
Útočník neďaleko hlavného pochodu Pride vrazil autom do ľudí a následne okoloidúcich napádal mačetou. Z miesta činu ušiel a polícia vyhlásila pátranie po 21-ročnom podozrivom Abdulovi B. Vyšetrovatelia vychádzajú z predpokladu, že išlo o islamistický teroristický čin.
Abdul B. bol v minulosti odsúdený na podmienečný trest jedného roka a desiatich mesiacov, proti čomu sa odvolala prokuratúra, uviedol nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt. Muž je podľa neho občanom Nemecka, kde sa narodil, s libanonskými koreňmi.
Nemecká polícia už predtým uviedla, že existujú náznaky, že Abdul B. konal na základe islamistickej ideológie. Podľa nemeckých médií vlani cestoval na Blízky východ, kde sa neúspešne pokúsil pripojiť k džihádistickej skupine Islamský štát (IS). Následne ho tento rok v máji v Nemecku odsúdili za „prípravu závažného činu podvratného násilia“.
K incidentu došlo v sobotu večer na okraji jedného z najväčších pochodov Pride v Európe. Krátko pred 22.00 h vrazilo biele auto do davu ľudí v berlínskom parku Tiergarten v centre mesta a následne narazilo do stromu. Podľa polície potom „jedna alebo viac“ osôb vystúpilo z vozidla a ušlo z miesta činu. Berlínsky pochod Pride, jeden z najväčších v Európe, po útoku predčasne ukončili.