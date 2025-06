Merz vyzýva G7 na jednotu v otázke konfliktu medzi Izraelom a Iránom

Berlín 15. júna (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz v nedeľu vyhlásil, že na nadchádzajúcom summite krajín G7 v Kanade chce dosiahnuť dohodu o štyroch kľúčových bodoch, ktoré by mali prispieť k vyriešeniu konfliktu medzi Izraelom a Iránom. Podľa neho bude Blízky východ jednou z hlavných tém zasadnutia, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Skupina siedmich hospodársky vyspelých krajín by podľa Merza mala preukázať jednotku. Irán podľa jeho názoru nesmie vyvíjať ani vlastniť jadrové zbrane, Izrael má právo brániť sa pred existenčnými hrozbami, ktoré podľa neho predstavuje aj iránsky jadrový program, konflikt sa tiež podľa jeho slov nesmie ďalej eskalovať a treba vytvoriť priestor pre diplomaciu.



„Chcel by som dodať, že sa v Nemecku pripravujeme aj na prípad, že by Irán podnikol útoky na izraelské alebo židovské ciele na našom území,“ oznámil Merz bez ďalších podrobností.



Doplnil, že okrem napätia na Blízkom východe sa na summite G7 bude diskutovať aj o vojne na Ukrajine. Podľa neho je potrebné zvýšiť tlak na Rusko, aby sa vrátilo k rokovaciemu stolu. Európski lídri sa snažia dosiahnuť dohodu o nových sankciách proti Moskve do konca mesiaca, priblížil.