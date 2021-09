Merz: Za problémy CDU môže dlhé prechodné obdobie vlády Merkelovej

Friedrich Merz, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Berlín 16. septembra (TASR) - Príčinou problémov vládnucej únie Kresťanskodemokratickej a Kresťanskosociálnej strany Nemecka CDU/CSU je dlhá prechodná fáza pred koncom 16-ročného vládnutia kancelárky Angely Merkelovej. V rozhovore pre denník Augsburger Allgemeine, ktorý bol zverejnený vo štvrtok, to povedal politik CDU Friedrich Merz.povedal Merz.dodal.Merkelová podľa neho zostala v úrade kancelárky celé funkčné obdobie, aj napriek tomu, že ju na čele CDU už v januári tohto roku nahradil Armin Laschet.Merz, ktorý bol jedným z neúspešných kandidátov na post predsedu CDU, tvrdí, že trvalo príliš dlho, kým sa v radoch strany našiel potenciálny nástupca Merkelovej. Po tom, čo ho v boji o pozíciu šéfa strany tesne porazil Laschet, vyjadril Merz záujem o funkciu ministra hospodárstva. Merkelová však vtedy so zmenami vo vláde nesúhlasila.Vyjadrenia Merza prichádzajú v čase, keď CDU a jej sesterskej bavorskej CSU hrozí po septembrových parlamentných voľbách prechod do opozície, napísal magazín Der Spiegel. Vo všetkých prieskumoch verejnej mienky konzervatívci totiž už niekoľko týždňov výrazne zaostávajú za sociálnymi demokratmi z SPD. Nízke volebné preferencie má aj samotný Armin Laschet.Bývalý predseda frakcie CDU/CSU v Spolkovom sneme Merz je súčasťou osemčlenného tímu odborníkov, ktorý má Laschetovi pomôcť v predvolebnej kampani. Na začiatku septembra ho nazval. Merz sa chce podľa vlastných slov usilovať o novú dynamiku nemeckého hospodárstva.