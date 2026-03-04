< sekcia Zahraničie
Merz žiadal od Trumpa väčší tlak na Rusko
TASR o tom píše na základe správy agentúry DPA.
Autor TASR
Washington 4. marca (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz v utorok v Bielom dome vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby zvýšil tlak na Rusko s cieľom ukončiť vojnu na Ukrajine. Zároveň zdôraznil, že Európska únia musí byť súčasťou mierových rokovaní. TASR o tom píše na základe správy agentúry DPA.
„Nie sme pripravení prijať dohodu, ktorá by bola vyrokovaná bez nášho vedomia,“ povedal Merz po stretnutí s Trumpom vo Washingtone. Podľa kancelára si však americký prezident uvedomuje, že „len mier podporovaný a legitimizovaný Európou môže byť skutočne trvalý“.
Merz poukázal na to, že európske príspevky k bezpečnosti, obnove a budúcej integrácii Ukrajiny do EÚ sú pre dosiahnutie mieru nenahraditeľné.
Kancelár zároveň uviedol, že ruská ekonomika je oslabená a armáda utrpela značné straty. Ruská vojna na Ukrajine sa podľa neho musí skončiť „a to nie tak, že Rusku poskytneme oddych a potom bude pokračovať ďalej, ale musí skončiť raz a navždy,“ dodal.
