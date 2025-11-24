< sekcia Zahraničie
Merz zrejme v decembri navštívi Izrael, stretne sa s Netanjahuom
Návšteva je podľa diplomatických zdrojov portálu Times of Israel predbežne neplánovaná na 6. a 7. decembra.
Autor TASR
Berlín/Tel Aviv 24. novembra (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz v decembri po prvýkrát vo svojej funkcii navštívi Izrael. TASR o tom informuje podľa správ agentúry DPA a portálu Times of Israel (TOI).
Návšteva je podľa diplomatických zdrojov portálu TOI predbežne neplánovaná na 6. a 7. decembra. Merz by sa počas nej mal stretnúť s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom a navštíviť pamätník obetí a hrdinov holokaustu Jad va-šem v Jeruzaleme.
Merz bude prvým lídrom väčšej európskej krajiny, ktorý navštívi Izrael za uplynulý viac ako rok. Portál Times of Israel pripomína, že dlhodobú nemeckú podporu Izraela po holokauste teraz ovplyvňuje vojna v Pásme Gazy.
Nemecko v auguste zaviedlo embargo na vývoz zbraní do Izraela. Minulý týždeň oznámilo, že najmä pre dosiahnutie prímeria od pondelka 24. novembra toto obmedzenie ruší. Nemecko je po Spojených štátoch druhým najväčším dovozcom zbraní do Izraela.
