Merz:Izrael robí špinavú prácu pre nás všetkých pri konflikte s Iránom

Kananaskis 17. júna (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz v utorok vyjadril silnú podporu Izraela v jeho útokoch na Irán. Urobil tak popri summite zoskupenia krajín G7 v Kanade. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP.



„Túto špinavú prácu robí Izrael pre nás všetkých. My sme tiež obeťami tohto režimu mulláhov, ktorý svetu priniesol iba smrť a deštrukciu,“ povedal Merz s odkazom na Teherán v rozhovore pre nemeckú verejnoprávnu televíziu ZDF.



Podľa kancelára by útoky Izraela mohli potenciálne viesť k zániku Iránskej islamskej republiky. „Predpokladám, že útoky posledných dní už značne oslabili režim a je nepravdepodobné, že sa vráti k svojej pôvodnej sile, v dôsledku čoho sa stala budúcnosť krajiny neistou,“ povedal Merz pre televíziu Welt TV.



Kancelár pre televíziu tiež vyhlásil, že podľa neho sa USA doposiaľ nerozhodli, či zasiahnu vojenskou silou do konfliktu medzi Iránom a Izraelom. Podotkol však, že toto rozhodnutie zrejme „urobia v blízkej budúcnosti“. „V súčasnosti veľmi záleží na tom, do akej miery je (iránsky) režim ochotný vrátiť sa k rokovaciemu stolu,“ povedal Merz. „Ak nie je, mohol by nastať takýto ďalší vývoj, ale budeme musieť počkať a uvidíme,“ doplnil.



Izrael v piatok spustil vlnu útokov naprieč Iránom, pričom jeho cieľom je údajne zabrániť Teheránu získať jadrovú zbraň. Irán obvinenie z jej vývoja odmieta a na izraelské útoky reagoval odvetnými údermi.