Merz:Konflikt medzi Trumpom a Zelenským bol vykonštruovanou eskaláciou

Berlín 3. marca (TASR) - Friedrich Merz, ktorého kresťanskodemokratický blok CDU/CSU zvíťazil v nedávnych voľbách do nemeckého Spolkového snemu, v pondelok uviedol, že minulotýždňový konflikt medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským v Bielom dome bol "vykonštruovanou eskaláciou". TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters, AP a stanice Sky News.



"Usudzujem, že to na tomto stretnutí v Oválnej pracovni nebola spontánna reakcia na intervencie Zelenského, ale zjavne vykonštruovaná eskalácia," povedal Merz na tlačovej konferencii v Hamburgu a dodal, že ho "trochu prekvapil vzájomný tón" lídrov.



V piatok počas Zelenského návštevy v Bielom dome došlo medzi ním a americkým prezidentom k ostrej slovnej výmene. Rokovanie Trump následnej predčasne ukončil a nedošlo ani k plánovanému podpisu dohody o nerastných surovinách. Podľa zdrojov amerických médií Trump dokonca zvažoval zastavenie všetkej pomoci Ukrajine.



Merz v pondelok tiež vyhlásil, že Európa je pod tlakom, aby rýchlo konala. "Musíme teraz ukázať, že sme schopní konať v Európe nezávisle," dodal líder kresťanskodemokratického bloku. Podľa vlastných slov mu záleží aj na zachovaní transatlantických vzťahov.



Podľa Merza, ktorý sa zrejme stane spolkovým kancelárom, by sa Nemecko malo pred štvrtkovým summitom EÚ dohodnúť na spôsobe zvýšenia výdavkov na obranu a tiež na pomoci Ukrajine, píše DPA. Nemecko je po Spojených štátoch druhým najväčším podporovateľom Ukrajiny v objeme zaslanej vojenskej pomoci.



Vo štvrtok sa v Bruseli bude konať mimoriadne zasadnutie Európskej rady, ktoré bolo zvolané s cieľom rokovať o ďalšej podpore Ukrajiny a o budúcnosti európskej obrany.



V súvislosti s vojnou na Ukrajine rokovali v Londýne počas uplynulého víkendu západní lídri. Počas februára tiež lídri diskutovali na dvoch neformálnych summitoch v Paríži, ktoré zvolal francúzsky prezident Emmanuel Macron.