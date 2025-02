Merz:Pre vyslanie nemeckých mierových síl na Ukrajinu budú kľúčové USA

Berlín 28. februára (TASR) - Líder nemeckých kresťanských demokratov z CDU/CSU a pravdepodobný budúci kancelár Friedrich Merz pre denník Frankfurter Allgemeine Zeitung uviedol, že pre rozhodnutie o nasadení nemeckých jednotiek na Ukrajinu bude kľúčová účasť Spojených štátov. Informuje o tom TASR podľa piatkovej správy agentúry DPA.



"V žiadnom prípade to nie je úloha, ktorú by Nemecko mohlo plniť samo," uviedol Merz. "Nemecko sa nemôže vojensky angažovať pri zabezpečovaní mieru na Ukrajine, kým nebudeme vedieť, či sú Američania na palube," dodal.



Na otázku, či by nová vláda mohla prijať nariadenie o nasadení nemeckých síl, ak by Spojené štáty poskytli primerané bezpečnostné záruky, Merz odpovedal, že by to bola nevyhnutná podmienka. Líder kresťanských demokratov sa nechcel vyjadrovať k podrobnostiam. "Bolo by veľmi hlúpe o tom špekulovať," zdôraznil.



Podľa Merza, ktorého strana vyhrala nedeľňajšie spolkové parlamentné voľby, si tento problém nevyžaduje okamžité rozhodnutie. "Nemecko by ale prispelo k európskej bezpečnosti," uviedol.



Merz nepovedal, či nová vláda pod jeho vedením pošle Ukrajine požadované rakety dlhého doletu Taurus. Končiaci kabinet Olafa Scholza túto možnosť odmietol pre obavy zo zatiahnutia Nemecka do vojny. Merz sa v minulosti vyjadril, že je takejto možnosti naklonený.



"Hoci by Ukrajina mala dostať systémy, ktoré potrebuje, či už je to Taurus alebo iný systém, musí to byť dohodnuté s európskymi spojencami," dodal šéf CDU.