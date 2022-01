Mesiac trvajúci lockdown v multi-miliónovom meste Si-an zrušili

Obyvatelia s ochrannými rúškami na tvári na zabránenie šíreniu nového koronavírusu stoja v rade na testovanie na ochorenie COVID-19 v štvrti Feng-tchaj v čínskom Pekingu 23. januára 2022. Foto: TASR/AP

Na snímke pracovníci v ochranných oblekoch dezinfikujú balenú zeleninu v obytnej štvrti v karanténe v meste Si-an. Foto: TASR/AP

Peking 24. januára (TASR) - Čínske úrady v pondelok zrušili mesiac trvajúci lockdown uvalený na severné mesto Si-an a jeho 13 miliónov obyvateľov. Počty nakazených koronavírusom tam totiž klesajú, pričom do Zimných olympijských hier v Pekingu ostávajú necelé dva týždne. Informácie priniesla tlačová agentúra AP.Medzitým úrady nariadili testovanie dvoch miliónov obyvateľov v jednom okrese Pekingu, pretože v tomto čínskom hlavnom meste zistili sériu prípadov infekcie.Vláda nariadila ľuďom v oblastiach Pekingu, označených ako nákazou vysoko ohrozené, aby neopúšťali mesto, pretože v okrese Feng-tchaj bolo zistených 25 prípadov a v ďalších okresoch 14 prípadov.Obyvatelia Feng-tchaja stáli v mraze v radoch na chodníkoch pokrytých snehom a čakali na testovanie.Olympijské hry sa budú konať za prísnych kontrol, ktorých cieľom je izolovať športovcov, personál, novinárov a úradných predstaviteľov od obyvateľov.Športovci musia byť zaočkovaní alebo absolvovať po príchode do Číny karanténu.Oznámenie radnice mesta Si-an v pondelok nasledovalo po obnovení letov z tohto mesta v predchádzajúci deň. Toto veľké priemyselné centrum a bývalá metropola niekdajšieho cisárstva je preslávená tým, že sa tam nachádza armáda terakotových vojakov.Si-an počas lockdownu zápasilo s tým, aby vôbec zabezpečilo potraviny obyvateľom a udržalo pri živote miestnu ekonomiku, keďže ľudia museli byť povinne doma. V Si-ane sa uplatňovala stratégia "nulovej tolerancie" voči koronavírusu, ktorú si vytýčila vládnuca komunistická strana. Súčasťou tejto stratégie sú lockdowny, obmedzenia v cestovaní a hromadné testovanie vždy, keď sa objaví nejaký prípad nákazy.Si-an sa nachádza približne 1000 kilometrov juhozápadne od Pekingu, kde sa olympijské hry začínajú 4. februára.Vstup do Si-anu bol zrušený 22. decembra po výskyte prípadov, pripisovaných variantu koronavírusu delta.