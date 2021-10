Výbuch v afganskej mešite si vyžiadal najmenej 100 obetí a zranených

Kábul 8. októbra (TASR) - Mohutný výbuch otriasol v piatok šiitskou mešitou v meste Kundúz na severe Afganistanu, uviedli predstavitelia vládneho islamistického hnutia Taliban i svedkovia explózie. Informujú o tom agentúry AFP, AP a TASS.



K výbuchu došlo v mešite počas piatkových modlitieb, na ktorých sa šiitskí veriaci zúčastňujú vo veľkom počte. Na sociálnych sieťach sa objavili videá a fotografie ľudí, ktorí prehľadávajú zničenú mešitu, pričom na zemi bolo vidieť viacero zakrvavených tiel. Na ďalšom zázname vidieť mužov, ktorí ľudí vrátane žien a detí odvádzajú preč z miesta výbuchu. Vystrašené davy zaplnili ulice v Kundúze.



Agentúra TASS informovala, že zahynulo až 100 ľudí.



Explóziu potvrdil aj hovorca Talibanu Zabíhulláh Mudžáhid s tým, že terčom bola šiitská mešita v okrese Chán Abád a "veľký počet" veriacich zahynul i utrpel zranenia. Na miesto podľa Mudžáhida prišli špeciálne jednotky vládneho islamistického hnutia Taliban, ktoré incident vyšetrujú. Medzi zranenými má byť podľa miestnych zdrojov aj príslušník zahraničnej humanitárnej organizácie.



Príčina výbuchu nebola bezprostredne známa a k činu sa ani doposiaľ neprihlásila žiadna skupina, píše AFP. Svedkovia uviedli, že pri hlavnom vchode nemocnice v Kundúze sa zhromaždili stovky ľudí, ktorí plakali a hľadali svojich príbuzných, ozbrojení príslušníci Talibanu sa im v tom však pokúšali zabrániť pre prípad, že by mohla byť naplánovaná ďalšia explózia.



Vláda Talibanu bojuje s rastúcou hrozbou zo strany miestnej odnože džihádistickej organizácie Islamský štát, známou ako Islamský štát-Chorásán (IS-K). Militanti IS sa priznali aj k dvom nedávnym smrtiacim bombovým útokom v metropole Kábul.



Mesto Kundúz, vďaka svojej polohe kľúčový tranzitný bod pre ekonomiku i obchod s Tadžikistanom, bolo tento rok dejiskom ťažkých bojov, keď sa Taliban usiloval opätovne ovládnuť krajinu.



Šiitskí moslimovia sú často terčom najväčších útokov sunnitských extrémistov, ku ktorým patria aj džihádisti z IS, pripomína AFP.