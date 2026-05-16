Sobota 16. máj 2026
Mešity v Gaze ohlasujú smrť lídra Hamasu Haddáda

Palestínčania nesú telo osoby zabitej pri piatkových izraelských leteckých útokoch zameraných na Izza al-Dína al-Haddada, vodcu brigád Kassám hnutia Hamás, počas pohrebu pred nemocnicou Šífa v meste Gaza, v sobotu 16. mája 2026. Foto: TASR/AP

Hamas sa zatiaľ k osudu svojho vodcu nevyjadril.

Gaza 16. mája (TASR) - V mešitách na severe Pásma Gazy v sobotu, deň po vzdušnom útoku Izraela, oznámili smrť lídra palestínskeho militantného hnutia Hamas v Pásme Gazy Izzaddína Haddáda, ktorý zároveň bol aj veliteľom vojenského krídla tejto organizácie. Jeho smrť už potvrdila aj izraelská armáda. TASR o tom informuje s odvolaním na agentúru Reuters.

Podľa svedkov v mešitách v meste Gaza oznámili, že z Haddáda sa stal „mučeník“. Dvaja predstavitelia Hamasu agentúre AFP uviedli, že zahynul pri izraelskom útoku na obytný dom a civilné vozidlo v meste Gaza v piatok.

Izraelské ozbrojené sily oznámili, že Haddád zomrel pri cielenom leteckom útoku. Usiloval sa podľa nich „obnoviť bojovú kapacitu vojenského krídla teroristickej organizácie a na plánovaní mnohých teroristických útokov proti izraelským civilistom a vojakom“.

Po vypuknutí vojny tiež podľa izraelskej armády riadil úkony súvisiace s väznením izraelských rukojemníkov a obklopoval sa unesenými v snahe odradiť Izrael od útokov na jeho osobu.

Haddád, známy aj pod pseudonymom Abú Suhajd, sa po smrti Muhammada Sinwára v máji minulého roka stal šéfom Hamasu v Pásme Gazy aj veliteľom Brigád Izzadína Kasáma, ktoré sú ozbrojeným krídlom tohto radikálneho hnutia.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v spoločnom vyhlásení so svojím ministrom obrany Jisraelom Kacom v piatok uviedol, že Haddád bol architektom útoku palestínskych militantov na územie Izraela 7. októbra 2023. Tieto útoky boli spúšťačom dvojročného izraelského vojenského ťaženia v Pásme Gazy.

Haddád zároveň bol najvyšším predstaviteľom Hamasu, na ktorého sa Izrael zameral od októbrovej dohody podporovanej Spojenými štátmi s cieľom zastaviť boje v Gaze. K útoku došlo v čase, keď Izrael a Hamas zostávajú v patovej situácii v rokovaniach o pokroku v povojnovom pláne amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Gazu.

„Izraelské ozbrojené sily budú naďalej prenasledovať našich nepriateľov, útočiť a vysporiadajú sa sa so všetkými, ktorí sa podieľali na masakre zo 7. októbra,“ vyhlásil veliteľ izraelskej armády Ejal Zamir.
