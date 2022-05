Mestá EÚ budú hostiť deti z Ukrajiny v letných táboroch

Brusel 19. mája (TASR) - Starosta Kyjeva Vitalij Kličko vyzval členské krajiny, regióny a mestá EÚ, aby počas prázdnin prijali približne 15.000 ukrajinských detí do letných táborov. Apeloval na to v liste, ktorý poslal predsedovi Európskeho výboru regiónov Apostolosovi Tzitzikostasovi, informuje spravodajca TASR s odkazom na správu týždenníka Politico.



Kličko v zmienenom liste uviedol, že väčšina z detí, ktoré by mohli stráviť časť prázdnin v štátoch EÚ, nemôže navštevovať vzdelávacie inštitúcie vo svojej krajine, keďže mnohé školy tam boli po ruskej agresii zničené. "Výučba sa koná na diaľku, v online podobe, zatiaľ čo ich rodičia často bojujú v prvej línii," pripomenul Kličko.



Výbor regiónov, poradný orgán Európskej komisie, vo svojej odpovedi do Kyjeva odpísal, že "európski starostovia a šéfovia regionálnych samospráv pracujú so svojimi ukrajinskými kolegami na organizácii presunu a pobytu detí z tých oblastí na Ukrajine, ktoré sú značne postihnuté vojnou".



Podľa týždenníka Politico napríklad Rím oznámil, že je ochotný cez leto hostiť 50 detí z Ukrajiny a s rovnakou ponukou už prišli aj Riga či Marseille.



Summit Európskeho výboru regiónov, ktorý sa konal 3. a 4. marca v Marseille, za účasti viac ako 2000 predstaviteľov regionálnych a miestnych orgánov EÚ zastupujúcich vyše milión starostov a miestnych a regionálnych volených politických lídrov, jednomyseľne odsúdil ruskú vojenskú agresiu voči Ukrajine. Vyjadril tiež neochvejnú podporu Ukrajincom, ich zvrchovanosti a slobode.



Pri tejto príležitosti bolo vydané vyhlásenie, že európske mestá a regióny sú pripravené zmobilizovať svoje kapacity na poskytovanie humanitárnej pomoci Ukrajine na žiadosť jej starostov a pomáhať utečencom z Ukrajiny, ktorí hľadajú útočisko pred vojnu v európskych mestách a regiónoch.