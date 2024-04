Mestá v Kosove so srbskou väčšinou hlasujú o albánskych starostoch

Priština 21. apríla (TASR) - Štyri mestá na severe Kosova so srbskou väčšinou hlasujú v nedeľu v mimoriadnych miestnych voľbách o tom, či odvolať etnických albánskych starostov na tomto území poznačenom smrtiacim násilným napätím. TASR prevzala informácie z tlačovej agentúry AFP.



Hlasovanie by mohlo potom otvoriť cestu k voľbám Srbov na posty starostov. Vymenovanie etnických Albáncov v tomto regióne podporovanom Belehradom totiž vyvolalo násilnosti.



Napätie na problematickom severe Kosova tlie už celé mesiace, pretože komunálne voľby vyhrali vlani v apríli etnickí albánski starostovia. Etnickí Srbi tieto voľby bojkotovali a srbskí protestujúci sa neskôr dostali do zrážok s kosovskou políciou a vojakmi Severoatlantickej aliancie (NATO). Zranenia vtedy utrpeli 30 príslušníci mierových síl NATO.



Etnické napätie na severe potom vybuchlo v septembri pri útoku ťažko ozbrojených Srbov na kosovskú policajnú hliadku v dedine Banjska, pri ktorých zabili policajta.



Pokračovalo to ozbrojeným bojom v kláštore v dedine blízko srbskej hranice, po ktorom zostali mŕtvi traja srbskí strelci.



K zodpovednosti za tento útok sa prihlásil bývalý podpredseda strany Srpska lista (Srbská kandidátka) Milan Radoičič.



Išlo o jednu z najhorších eskalácií za posledné roky v Kosove, ktorá vyhlásila samostatnosť od Srbska v roku 2008, ale Belehrad ju neuznáva.