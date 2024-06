Mestá v USA môžu ľuďom bez domova zakázať prespávať na verejnosti

Washington 29. júna (TASR) - Samosprávy v USA budú môcť po novom zakázať ľuďom bez domova prespávať na verejných priestranstvách. Počet ľudí bez domova pritom v USA dlhodobo narastá a nové pravidlá sa môžu dotknúť viac ako 650.000 ľudí, zatiaľ čo kapacity nocľahární nepostačujú. TASR správu prebrala od agentúry AP.



USA vedú štatistiku o počte ľudí bez domova od roku 2007. Momentálne je podľa úradov v takejto situácii najviac ľudí od začiatku zberu týchto údajov, čo predstavuje medziročný nárast až o 12 percent. Takmer polovica ľudí bez domova je pritom nútená prespávať vonku.



Nové právomoci samosprávam priznal americký Najvyšší súd v súvislosti s mestami na západnom pobreží, ktoré však nemajú dostatočné kapacity nocľahární pre ľudí bez strechy nad hlavou. Predstavitelia samospráv argumentovali tým, že kvôli tomuto pravidlu nemohli zasiahnuť proti dočasným obydliam a stanom, ktoré zasahovali do priestorov chodníkov a iných verejných priestranstiev.



Zástupcovia a podporovatelia ľudí bez domova na druhej strane uviedli, že ak mestá budú môcť presadzovať takýto zákaz prespávania, bude to znamenať kriminalizáciu bezdomovectva ako takého a celkovú krízovú situáciu to iba zhorší. Mestá a samosprávy doteraz mohli regulovať takéto dočasné obydlia, ale nemali právomoc zakázať ľuďom prespávať vonku



Najvyšší súd zrušil rozhodnutie súdu v San Franciscu, podľa ktorého je zákaz prespávať na verejnom priestranstve krutý a nezvyčajný trest. Pôvodné rozhodnutie takéto prespávanie umožňovalo a týkalo sa deviatich štátov na západe USA, vrátane Kalifornie. Tam sa nachádza až jedna tretina všetkých ľudí bez domova z celého USA.



Prípad pochádza z vidieckeho mesta Grants Pass v štáte Oregon. To sa odvolalo proti rozhodnutiu rušiacemu pokuty za prespávanie vonku, keď sa v miestnych parkoch preplnili stany s ľuďmi bez strechy nad hlavou. Obvodný odvolací súd v USA, pod ktorý spadá deväť štátov západného pobrežia pritom ešte v roku 2018 rozhodol, že takéto zákazy porušujú ôsmy dodatok americkej ústavy, ak v danej oblasti nie je dostatok miest na prespanie.



Ceny bývania v spojení s nedostatočnou sociálnou podporou počas pandémie koronavírusu pripravili o bývanie veľký počet obyvateľov. Najčastejšie prichádzajú o domov príslušníci rôznych menšín, či už vekových (najmä starší ľudia), rasových či etnických, alebo príslušníci LGBTQI+ komunity. Nedostupná zdravotná starostlivosť v oblasti duševného zdravia a závislostí tento problém iba prehlbuje.