Mesto Béziers vo Francúzsku testuje kontroverzné školské uniformy

Montpellier 26. februára (TASR) - Stovky žiakov v južnom Francúzsku sa v pondelok po prvýkrát vybrali do školy v školských uniformách v rámci národného experimentu, ktorého cieľom je zistiť, či majú byť rovnošaty povinné. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Uniformy sa v štátnych školách v kontinentálnom Francúzsku nikdy nevyžadovali. Centristický prezident Emmanuel Macron však v januári oznámil skúšobnú prevádzku uniforiem na približne 100 školách s cieľom zaviesť ich ako povinné od roku 2026 v celej krajine, ak sa osvedčia.



Väčšina miest, ktoré sa na testovanie prihlásili, má pravicové vedenie, hoci niektoré z nich narazili na silný odpor učiteľov, žiakov a rodičov. Kritici tvrdia, že tieto peniaze by bolo lepšie použiť na zlepšenie vzdelávania v iných oblastiach verejného školstva.



Ako prví v kontinentálnom Francúzsku si toto oblečenie vyskúšali žiaci štyroch základných škôl v meste Béziers. V januári sa na danom experimente zúčastnila škola vo francúzskom zámorskom departemente Réunion v Indickom oceáne.



Žiaci z Béziers, mesta s krajne pravicovým starostom a vysokou mierou nezamestnanosti, boli vyzvaní, aby si prišli s rodičmi vyzdvihnúť tmavomodré rovnošaty na konci prvého polroka.



Na nákladoch vo výške 200 eur na každú uniformu sa podieľajú spoločne mestské i štátne orgány. Rovnošata pozostáva zo saka s logom školy, dvoch polokošieľ a jedných nohavíc, ako aj zo šortiek alebo sukne v závislosti od pohlavia.



Starosta mesta Béziers Robert Ménard uviedol, že tento krok pomôže v boji proti šikanovaniu. "Keď ste bohatí alebo sociálne horšie situovaní, neobliekate sa úplne rovnako. Teraz to bude menej viditeľné," vyhlásil.



Odborový zväz učiteľov SE-UNSA však toto opatrenie označil za "povrchnú reakciu na zásadný problém" a dodal, že "v žiadnom prípade nepomôže vyriešiť problémy a neúspechy žiakov".



"Chceli by sme zistiť, či nosenie rovnošiat môže v triedach vytvoriť pokoj. Vieme, že v pokojnej atmosfére sa učíte lepšie," uviedla ministerka školstva Nicole Belloubetová. Školy sa môžu do iniciatívy zapojiť do júna.



Prvá dáma Brigitte Macronová, bývalá učiteľka dramatickej výchovy, zavedenie školských uniforiem podporila. Povinné rovnošaty na školách podporila aj krajne pravicová bývalá prezidentská kandidátka Marine Le Penová.